Intel розширює портфель ШІ-акселераторів новим графічним процесором

Intel має унікальне положення, щоб забезпечити повний ланцюг / Depositphotos

Компанія Intel оголосила про важливе доповнення до свого портфеля ШІ-акселераторів – новий Intel Data Center GPU (графічний процесор) під кодовою назвою Crescent Island. Пристрій створено для задоволення зростаючих потреб інференс-навантажень штучного інтелекту й забезпечуватиме високу ємність пам’яті та енергоефективну продуктивність.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Відповідну заяву Intel зробила на саміті OCP Global Summit 2025.

"ШІ переходить від статичного навчання до повсюдного, реального часу інференсу  підживленого агентними системами ШІ зазначив Сачін Катті, технічний директор Intel.  Масштабування таких складних навантажень вимагає гетерогенних систем, які поєднують правильний тип кремнію з відповідним завданням, працюючи на відкритому програмному стеку. Графічний процесор для дата-центрів на архітектурі Intel Xe забезпечить клієнтам необхідний запас ефективності  і додаткову цінність  у міру зростання обсягів токенів".

Чому це важливо

Оскільки інференс стає домінуючим типом навантажень у сфері ШІ, успіх залежить не лише від потужності чипів  потрібні інновації на рівні систем. Від апаратного забезпечення до оркестрації  інференс вимагає відкритого, орієнтованого на навантаження підходу, який інтегрує різні типи обчислень через єдиний, орієнтований на розробників програмний стек  і постачається у вигляді систем, що легко розгортаються та масштабуються.

Intel має унікальне положення, щоб забезпечити повний ланцюг  від AI-ПК до дата-центру та промислового периферійного рівня,  пропонуючи рішення на базі процесорів Intel Xeon 6 та графічних процесорів Intel.

Завдяки спільному проєктуванню систем, орієнтованому на продуктивність, енергоефективність і безперервність роботи для розробників, а також співпраці з такими спільнотами, як Open Compute Project (OCP), Intel забезпечує можливість запуску інференсу ШІ всюди, де це потрібно найбільше, додають в компанії.

Про GPU

Новий графічний процесор для дата-центрів під кодовою назвою Crescent Island розробляється з урахуванням оптимізації енергоспоживання та вартості для повітряноохолоджуваних серверів корпоративного рівня, а також з великою ємністю пам’яті та високою пропускною здатністю, адаптованими до інференс-навантажень.

Основні характеристики:

  • Мікроархітектура Xe3P з оптимізованим співвідношенням продуктивності до споживання енергії;
  • 160 ГБ пам’яті LPDDR5X;
  • Підтримка широкого спектра типів даних — ідеально для провайдерів tokens-as-a-service та сценаріїв інференсу.

Відкритий та уніфікований програмний стек Intel для гетерогенних ШІ-систем наразі розробляється й тестується на графічних процесорах Arc Pro B-Series, що дозволяє здійснювати ранню оптимізацію та повторні ітерації.

Очікується, що зразки нового GPU для дата-центрів стануть доступними клієнтам у другій половині 2026 року.

Раніше Delo.ua писало, що у серпні президент США Дональд Трамп оголосив про придбання державою 10% акцій компанії Intel у межах нової угоди, яка передбачає конвертацію урядових грантів у капітал виробника чипів.

Автор:
Кейт Щеглова