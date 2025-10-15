Intel розширює портфель ШІ-акселераторів новим графічним процесором

Компанія Intel оголосила про важливе доповнення до свого портфеля ШІ-акселераторів – новий Intel Data Center GPU (графічний процесор) під кодовою назвою Crescent Island. Пристрій створено для задоволення зростаючих потреб інференс-навантажень штучного інтелекту й забезпечуватиме високу ємність пам’яті та енергоефективну продуктивність.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Відповідну заяву Intel зробила на саміті OCP Global Summit 2025.

"ШІ переходить від статичного навчання до повсюдного, реального часу інференсу – підживленого агентними системами ШІ, – зазначив Сачін Катті, технічний директор Intel. – Масштабування таких складних навантажень вимагає гетерогенних систем, які поєднують правильний тип кремнію з відповідним завданням, працюючи на відкритому програмному стеку. Графічний процесор для дата-центрів на архітектурі Intel Xe забезпечить клієнтам необхідний запас ефективності – і додаткову цінність – у міру зростання обсягів токенів".

Чому це важливо

Оскільки інференс стає домінуючим типом навантажень у сфері ШІ, успіх залежить не лише від потужності чипів – потрібні інновації на рівні систем. Від апаратного забезпечення до оркестрації – інференс вимагає відкритого, орієнтованого на навантаження підходу, який інтегрує різні типи обчислень через єдиний, орієнтований на розробників програмний стек – і постачається у вигляді систем, що легко розгортаються та масштабуються.

Intel має унікальне положення, щоб забезпечити повний ланцюг – від AI-ПК до дата-центру та промислового периферійного рівня, – пропонуючи рішення на базі процесорів Intel Xeon 6 та графічних процесорів Intel.

Завдяки спільному проєктуванню систем, орієнтованому на продуктивність, енергоефективність і безперервність роботи для розробників, а також співпраці з такими спільнотами, як Open Compute Project (OCP), Intel забезпечує можливість запуску інференсу ШІ всюди, де це потрібно найбільше, додають в компанії.

Про GPU

Новий графічний процесор для дата-центрів під кодовою назвою Crescent Island розробляється з урахуванням оптимізації енергоспоживання та вартості для повітряноохолоджуваних серверів корпоративного рівня, а також з великою ємністю пам’яті та високою пропускною здатністю, адаптованими до інференс-навантажень.

Основні характеристики:

Мікроархітектура Xe3P з оптимізованим співвідношенням продуктивності до споживання енергії;

160 ГБ пам’яті LPDDR5X;

Підтримка широкого спектра типів даних — ідеально для провайдерів tokens-as-a-service та сценаріїв інференсу.

Відкритий та уніфікований програмний стек Intel для гетерогенних ШІ-систем наразі розробляється й тестується на графічних процесорах Arc Pro B-Series, що дозволяє здійснювати ранню оптимізацію та повторні ітерації.

Очікується, що зразки нового GPU для дата-центрів стануть доступними клієнтам у другій половині 2026 року.

Раніше Delo.ua писало, що у серпні президент США Дональд Трамп оголосив про придбання державою 10% акцій компанії Intel у межах нової угоди, яка передбачає конвертацію урядових грантів у капітал виробника чипів.