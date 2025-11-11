Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Intel теряет кадры: топменеджер корпорации перешел в OpenAI после шести месяцев работы

intel
Это уже вторая значительная потеря топ-менеджера в этом секторе для Intel. / Depositphotos

Руководитель отдела искусственного интеллекта Intel Сачин Катти перешел в OpenAI только через шесть месяцев работы в повышенной должности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Это событие подтверждает трудности, которые испытывает Intel в попытках занять заметное место в секторе искусственного интеллекта, где доминируют Nvidia и AMD. Обязанности Катти временно примет на себя главный исполнительный директор Intel Лип-Бу Тан.

Война талантов

Кремниевая долина охвачена "войной талантов" в сфере ИИ. Сачин Катти, присоединившийся к Intel в конце 2021 года, был активным участником усилий компании по разработке конкурентоспособного программного обеспечения и чипов для ИИ. Это уже вторая значительная потеря топ-менеджера в этом секторе для Intel. Весной компанию оставил Джастин Хотард, руководивший бизнесом центров обработки данных и ИИ, чтобы стать СЕО Nokia.

Также летом ушла главный директор по стратегии Сафроада Ебоа-Аманква, а в сентябре о своем уходе сообщила Мишель Джонстон Холтхаус, проработавшая в Intel более 30 лет.

Как пишет FT, отток кадров происходит на фоне несостоятельности Intel выпустить конкурентоспособный продукт для графических процессоров, способный бросить вызов Nvidia, и воспользоваться бумом искусственного интеллекта.

OpenAI инвестирует в инфраструктуру

По словам президента и соучредителя OpenAI Грега Брокмана, Сачин Катти будет работать над "проектированием и созданием нашей вычислительной инфраструктуры".

OpenAI, стартап стоимостью $500 миллиардов, обязался потратить около $1,4 триллиона на инфраструктуру, обеспечивающую работу искусственного интеллекта, в течение следующих восьми лет. Привлечение такого опытного специалиста как Катти свидетельствует о приоритетности этого направления для компании.

Несмотря на финансовые затруднения в сегменте ИИ, акции Intel выросли на 73% за последние шесть месяцев после того, как администрация Трампа приобрела 10-процентную долю компании, после чего Nvidia и SoftBank инвестировали в нее многомиллиардные средства.

Напомним, OpenAI в этом году подписала ряд соглашений на сумму около $1 триллион для обеспечения вычислительными мощностями, необходимыми для запуска и масштабирования своих моделей искусственного интеллекта.

Автор:
Татьяна Бессараб