Новини
Intel втрачає кадри: топменеджер корпорації перейшов до OpenAI після шести місяців роботи

intel
Це вже друга значна втрата топменеджера в цьому секторі для Intel. / Depositphotos

Керівник відділу штучного інтелекту  Intel Сачін Катті перейшов до OpenAI лише через шість місяців роботи на підвищеній посаді.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Зазначається, що ця подія підтверджує труднощі, які переживає Intel у спробах зайняти помітне місце в секторі штучного інтелекту, де домінують Nvidia та AMD. Обов'язки Катті тимчасово візьме на себе головний виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тан.

Війна талантів 

Кремнієва долина наразі охоплена "війною талантів" у сфері ШІ. Сачін Катті, який приєднався до Intel наприкінці 2021 року, був активним учасником зусиль компанії з розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення та чипів для ШІ. Це вже друга значна втрата топменеджера в цьому секторі для Intel. Навесні компанію залишив Джастін Хотард, який керував бізнесом центрів обробки даних та ШІ, щоб стати СЕО Nokia.

Також улітку пішла головний директор зі стратегії Сафроаду Єбоа-Аманква, а у вересні про свій відхід повідомила Мішель Джонстон Холтхаус, яка пропрацювала в Intel понад 30 років.

Як пише FT, відтік кадрів відбувається на тлі неспроможності Intel випустити конкурентоспроможний продукт для графічних процесорів, здатний кинути виклик Nvidia, і скористатися бумом штучного інтелекту.

OpenAI інвестує в інфраструктуру

За словами президента та співзасновника OpenAI Грега Брокмана, Сачін Катті працюватиме над "проєктуванням та створенням нашої обчислювальної інфраструктури".

OpenAI, стартап вартістю $500 мільярдів, зобов'язався витратити близько $1,4 трильйона на інфраструктуру, що забезпечує роботу штучного інтелекту, протягом наступних восьми років. Залучення такого досвідченого фахівця, як Катті, свідчить про пріоритетність цього напрямку для компанії.

Попри фінансові труднощі у сегменті ШІ, акції Intel зросли на 73% за останні шість місяців після того, як адміністрація Трампа придбала 10-відсоткову частку компанії, після чого Nvidia та SoftBank інвестували в неї багатомільярдні кошти.

Нагадаємо, OpenAI цього року підписала низку угод на суму близько $1 трильйон для забезпечення обчислювальними потужностями, необхідними для запуску та масштабування своїх моделей штучного інтелекту.

Автор:
Тетяна Бесараб