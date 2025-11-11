- Категорія
Intel втрачає кадри: топменеджер корпорації перейшов до OpenAI після шести місяців роботи
Керівник відділу штучного інтелекту Intel Сачін Катті перейшов до OpenAI лише через шість місяців роботи на підвищеній посаді.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.
Зазначається, що ця подія підтверджує труднощі, які переживає Intel у спробах зайняти помітне місце в секторі штучного інтелекту, де домінують Nvidia та AMD. Обов'язки Катті тимчасово візьме на себе головний виконавчий директор Intel Ліп-Бу Тан.
Війна талантів
Кремнієва долина наразі охоплена "війною талантів" у сфері ШІ. Сачін Катті, який приєднався до Intel наприкінці 2021 року, був активним учасником зусиль компанії з розробки конкурентоспроможного програмного забезпечення та чипів для ШІ. Це вже друга значна втрата топменеджера в цьому секторі для Intel. Навесні компанію залишив Джастін Хотард, який керував бізнесом центрів обробки даних та ШІ, щоб стати СЕО Nokia.
Також улітку пішла головний директор зі стратегії Сафроаду Єбоа-Аманква, а у вересні про свій відхід повідомила Мішель Джонстон Холтхаус, яка пропрацювала в Intel понад 30 років.
Як пише FT, відтік кадрів відбувається на тлі неспроможності Intel випустити конкурентоспроможний продукт для графічних процесорів, здатний кинути виклик Nvidia, і скористатися бумом штучного інтелекту.
OpenAI інвестує в інфраструктуру
За словами президента та співзасновника OpenAI Грега Брокмана, Сачін Катті працюватиме над "проєктуванням та створенням нашої обчислювальної інфраструктури".
OpenAI, стартап вартістю $500 мільярдів, зобов'язався витратити близько $1,4 трильйона на інфраструктуру, що забезпечує роботу штучного інтелекту, протягом наступних восьми років. Залучення такого досвідченого фахівця, як Катті, свідчить про пріоритетність цього напрямку для компанії.
Попри фінансові труднощі у сегменті ШІ, акції Intel зросли на 73% за останні шість місяців після того, як адміністрація Трампа придбала 10-відсоткову частку компанії, після чого Nvidia та SoftBank інвестували в неї багатомільярдні кошти.
Нагадаємо, OpenAI цього року підписала низку угод на суму близько $1 трильйон для забезпечення обчислювальними потужностями, необхідними для запуску та масштабування своїх моделей штучного інтелекту.