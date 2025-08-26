Инвестиции и релокация производства: в Закарпатье открыли филиал производителя турбокомпрессоров

На Закарпатье открыли филиал предприятия Турбогаз, одного из ведущих производителей турбокомпрессорного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы области Мирослава Билецкого.

"Турбогаз" открывает производственный комплекс

В Закарпатье открыли филиал предприятия "Турбогаз", одного из ведущих производителей турбокомпрессорного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей. Компания единственная в Украине и четвертая в мире в своей нише и в этом году празднует 50-летие со дня основания.

"Турбогаз" сотрудничает с украинскими и международными компаниями, среди которых "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Оператор ГТС", "Укртрансгаз", Atlas Copco, Cryostar и Baker Hughes. До этого предприятие уже имело филиалы в Узбекистане, Польше и Полтаве.

Релокация части производства на Закарпатье стала ответом на вызовы войны. В 2023 году компания инвестировала более 59 млн грн в реконструкцию комплекса в Большом Березном. Сегодня здесь работают десятки местных работников, а всего в "Турбогазе" более 200 сотрудников. В планах расширение штата и запуск нового проекта по производству блоков подготовки газа для нужд Украины и экспорта в ЕС, отмечает Белецкий.

Представители компании и руководство региона осмотрели производство, ознакомились с продукцией и пообщались с сотрудниками. Закарпатская ОВА выразила поддержку предприятию и пообещала содействовать развитию проекта в пользу общества и государства.

Релокация бизнеса

Напомним, в Украине действует правительственная программа релокации бизнеса. Предприятия, расположенные вблизи линии фронта, или находившиеся в оккупации или вблизи линии фронта, могут ею воспользоваться.

К программе может присоединиться любое предприятие, желающее осуществить полную или частичную релокацию своих мощностей.

Для этого следует подать заявку на перемещение, указав специализацию предприятия, количество работников, возможности производства, потребности в производственном помещении, сырье, размещении сотрудников, а также способ транспортировки.

Подать заявку можно в личном кабинете через одну из электронных площадок, которая прорабатывает запросы бизнеса - Национальная электронная биржа, SmartTender или E-Tender. Через них же, а также через сервис Zakúpki.Prom можно разместить объекты или предложения для помощи релокирующегося бизнеса.

Никаких оснований для отказа в перемещении бизнеса не установлено, но следует учитывать первоочередность рассмотрения заявки, возможность демонтажа, наличие локации с необходимыми условиями для работы в принимающих регионах и очередность перевозки.