Новини
Дата публікації
Читать на русском

Інвестиції та релокація виробництва: на Закарпатті відкрили філію виробника турбокомпресорів

турбогаз
Відкриття філії "Турбогаз" у Закарпатській області

На Закарпатті відкрили філію підприємства “Турбогаз”, одного з провідних виробників турбокомпресорного обладнання для нафтогазової та енергетичної галузей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника області Мирослава Білецького.

"Турбогаз" відкриває виробничий комплекс

На Закарпатті відкрили філію підприємства "Турбогаз", одного з провідних виробників турбокомпресорного обладнання для нафтогазової та енергетичної галузей. Компанія єдина в Україні та четверта у світі у своїй ніші і цьогоріч святкує 50-річчя з дня заснування.

"Турбогаз" співпрацює з українськими та міжнародними компаніями, серед яких "Укрнафта", "Укргазвидобування", "Оператор ГТС", "Укртрансгаз", Atlas Copco, Cryostar та Baker Hughes. До цього підприємство вже мало філії в Узбекистані, Польщі та Полтаві.

Релокація частини виробництва до Закарпаття стала відповіддю на виклики війни. У 2023 році компанія інвестувала понад 59 млн грн у реконструкцію комплексу у Великому Березному. Сьогодні тут працюють десятки місцевих працівників, а загалом у "Турбогаз" понад 200 співробітників. У планах — розширення штату та запуск нового проекту з виробництва блоків підготовки газу для потреб України та експорту до ЄС, наголошує Білецький.

Представники компанії та керівництво регіону оглянули виробництво, ознайомилися з продукцією та поспілкувалися з працівниками. Закарпатська ОВА висловила підтримку підприємству та пообіцяла сприяти розвитку проєкту на користь громади та держави.

Релокація бізнесу

Нагадаємо, в Україні діє урядова програма релокації бізнесу. Підприємства, які розташовані поблизу лінії фронту, або були в окупації чи поблизу лінії фронту, можуть нею скористатися.

До програми може долучитися будь-яке підприємство, що хоче здійснити повну або часткову релокацію своїх потужностей.

Для цього потрібно подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

Подати заявку можна в особистому кабінеті через один з електронних майданчиків що опрацьовує запити бізнесу, - Національна електронна біржа, SmartTender чи E-Tender. Через них же, а також через сервіс Zakupki.Prom можна розмістити об'єкти чи пропозиції для допомоги бізнесу, що релокується.

Жодних підстав для відмові у переміщенні бізнесу не встановлено, але треба враховувати першочерговість розгляду заявки, можливість демонтажу, наявність локації з необхідними умовами для роботи в приймаючих регіонах та черговість перевезення.

Автор:
Ольга Опенько