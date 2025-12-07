Инвестиции в украинскую медицину: Италия предоставит 30 млн евро на детскую больницу в Одессе

Италия выделяет 30 млн евро на строительство нового корпуса Одесской областной детской больницы, что позволит одновременно принимать более 260 детей и укрепит медицинскую систему региона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Правительственного портала".

Итальянская помощь Украине

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба с послом Италии в Украине Карлом Формозой подписали соглашение о привлечении 30 млн евро от правительства Италии.

"Это соглашение является одним из компонентов сотрудничества с Италией. В 2023 году Италия взяла на себя патронат над восстановлением Одессы - города, который почти ежедневно под ударами российских ракет и дронов. Особенно уязвимы объекты культурного наследия, которые также становятся целями ворона. инициатив Ценим эту поддержку и партнерство", - подчеркнул Кулеба.

Также во время URC 2025 в Риме были подписаны грантовые соглашения на сумму 35,5 млн. евро для реставрации шести архитектурных достопримечательностей города. Кроме того, Италия вместе с ЮНЕСКО выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора.

Также страна инвестирует 6 млн евро в модернизацию оросительных систем Одесщины и поддерживает энергетические проекты Украины, оказывая конкретную и ощутимую помощь местным общинам.

Напомним, в октябре НСЗУ оплатила медицинским учреждениям 14,3 млрд грн. Основные суммы были направлены на экстренную медицинскую помощь – 920,5 млн грн и первичную медицинскую помощь – 1,9 млрд грн.