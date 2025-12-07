Запланована подія 2

Инвестиции в украинскую медицину: Италия предоставит 30 млн евро на детскую больницу в Одессе

30 млн евро от Италии на новый корпус Одесской детской больницы

Италия выделяет 30 млн евро на строительство нового корпуса Одесской областной детской больницы, что позволит одновременно принимать более 260 детей и укрепит медицинскую систему региона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Правительственного портала".

Итальянская помощь Украине

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба с послом Италии в Украине Карлом Формозой подписали соглашение о привлечении 30 млн евро от правительства Италии.

"Это соглашение является одним из компонентов сотрудничества с Италией. В 2023 году Италия взяла на себя патронат над восстановлением Одессы - города, который почти ежедневно под ударами российских ракет и дронов. Особенно уязвимы объекты культурного наследия, которые также становятся целями ворона. инициатив Ценим эту поддержку и партнерство", - подчеркнул Кулеба.

Также во время URC 2025 в Риме были подписаны грантовые соглашения на сумму 35,5 млн. евро для реставрации шести архитектурных достопримечательностей города. Кроме того, Италия вместе с ЮНЕСКО выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора.

Также страна инвестирует 6 млн евро в модернизацию оросительных систем Одесщины и поддерживает энергетические проекты Украины, оказывая конкретную и ощутимую помощь местным общинам.

Напомним, в октябре НСЗУ оплатила медицинским учреждениям 14,3 млрд грн. Основные суммы были направлены на экстренную медицинскую помощь – 920,5 млн грн и первичную медицинскую помощь – 1,9 млрд грн.

Ольга Опенько