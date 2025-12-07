Запланована подія 2

Інвестиції в українську медицину: Італія надає 30 млн євро на дитячу лікарню в Одесі

30 млн євро від Італії на новий корпус Одеської дитячої лікарні / Shutterstock

Італія виділяє 30 млн євро на будівництво нового корпусу Одеської обласної дитячої лікарні, що дозволить одночасно приймати понад 260 дітей і зміцнить медичну систему регіону.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Урядового порталу.

Італійська допомога Україні

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба із послом Італії в Україні Карлом Формозою підписали угоду про залучення 30 млн євро від уряду Італії. 

"Ця угода є одним із компонентів співпраці з Італією. У 2023 році Італія взяла на себе патронат над відбудовою Одеси – міста, яке майже щодня під ударами російських ракет і дронів. Особливо вразливими є об’єкти культурної спадщини, що також стають цілями ворона. Спільно розвиваємо й проєкти у кіберзахисті, цифрових рішеннях, залізничних та авіаційних ініціатив. Цінуємо цю підтримку та партнерство", — наголосив Кулеба.

Також під час URC 2025 у Римі було підписано грантові угоди на суму 35,5 млн євро для реставрації шести архітектурних пам’яток міста. Окрім того, Італія разом із ЮНЕСКО виділила 500 тис. євро на відновлення Спасо-Преображенського собору.

Також країна інвестує 6 млн євро у модернізацію зрошувальних систем Одещини та підтримує енергетичні проєкти України, надаючи конкретну та відчутну допомогу місцевим громадам.

Нагадаємо, у жовтні НСЗУ сплатила медичним закладам 14,3 млрд грн. Основні суми були спрямовані на екстрену медичну допомогу — 920,5 млн грн та первинну медичну допомогу — 1,9 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько