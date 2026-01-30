Запланована подія 2

Инвестпортал Фонда восстановления получил 59 заявок за три недели

Фонд восстановления начал отбор инвестпроектов в ключевых секторах экономики / Depositphotos

Инвестпортал Украинско-Американского инвестиционного фонда восстановления за первые три недели работы получил 59 заявок, из которых 22 проекта уже рекомендованы для дальнейшей обработки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра экономики Украины Алексей Соболев.

По его словам, Комитет по поиску проектов завершил первый цикл рассмотрения заявок. Данные инициативы включают энергетику, критические минералы, транспорт, информационно-коммуникационные технологии и новейшие технологии.

Из 59 заявок 37 подали украинские компании. В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства отмечают, что это говорит о готовности украинского бизнеса инвестировать и реализовывать масштабные проекты даже в условиях войны.

В настоящее время Фонд переходит к следующему этапу – отбору первых проектов для углубленного аудита. Первые решения о финансировании планируется принять в конце марта на заседании управленческого совета Фонда.

Основным критерием отбора, по словам Соболева, способность проектов не только получить финансирование, но и привлечь дополнительный частный капитал и стать катализаторами восстановления целых отраслей экономики.

Прием заявок в Инвестпортал продолжается. Проекты в приоритетных секторах можно предоставить через платформу urifinvest.com.

Ранее сообщалось, что украинско-американский инвестиционный фонд восстановления может выступать миноритарным инвестором в добывающих проектах и должен стать маркетмейкером рынка.

Автор:
Татьяна Гойденко