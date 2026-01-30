Запланована подія 2

Інвестпортал Фонду відбудови отримав 59 заявок за три тижні

Фонд відбудови розпочав відбір інвестпроєктів у ключових секторах економіки / Depositphotos

Інвестпортал Українського-Американського інвестиційного фонду відбудови за перші три тижні роботи отримав 59 заявок, з яких 22 проєкти вже рекомендовано до подальшого опрацювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки України Олексій Соболєв.

За його словами, Комітет із пошуку проєктів завершив перший цикл розгляду заявок. Подані ініціативи охоплюють енергетику, критичні мінерали, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології та новітні технології.

Із 59 заявок 37 подали українські компанії. У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства зазначають, що це свідчить про готовність українського бізнесу інвестувати та реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни.

Наразі Фонд переходить до наступного етапу — відбору перших проєктів для поглибленого аудиту. Перші рішення про фінансування планується ухвалити наприкінці березня під час засідання управлінської ради Фонду.

Основним критерієм відбору, за словами Соболєва, є здатність проєктів не лише отримати фінансування, а й залучити додатковий приватний капітал та стати каталізаторами відбудови цілих галузей економіки.

Прийом заявок до Інвестпорталу триває. Проєкти у пріоритетних секторах можна подати через платформу urifinvest.com.

Раніше повідомлялося, що Українсько-американський інвестиційний фонд відбудови може виступати міноритарним інвестором у видобувних проєктах та має стати маркетмейкером ринку. 

Автор:
Тетяна Гойденко