Інвестпортал Фонду відбудови отримав 59 заявок за три тижні

Інвестпортал Українського-Американського інвестиційного фонду відбудови за перші три тижні роботи отримав 59 заявок, з яких 22 проєкти вже рекомендовано до подальшого опрацювання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки України Олексій Соболєв.

За його словами, Комітет із пошуку проєктів завершив перший цикл розгляду заявок. Подані ініціативи охоплюють енергетику, критичні мінерали, транспорт, інформаційно-комунікаційні технології та новітні технології.

Із 59 заявок 37 подали українські компанії. У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства зазначають, що це свідчить про готовність українського бізнесу інвестувати та реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни.

Наразі Фонд переходить до наступного етапу — відбору перших проєктів для поглибленого аудиту. Перші рішення про фінансування планується ухвалити наприкінці березня під час засідання управлінської ради Фонду.

Основним критерієм відбору, за словами Соболєва, є здатність проєктів не лише отримати фінансування, а й залучити додатковий приватний капітал та стати каталізаторами відбудови цілих галузей економіки.

Прийом заявок до Інвестпорталу триває. Проєкти у пріоритетних секторах можна подати через платформу urifinvest.com.

