Искусственный интеллект и новые тарифы: почему прибыль бизнеса США может снизиться

Американские компании могут показать более скромный рост доходов в третьем квартале, чем в начале года. Аналитики связывают это с неопределенностью вокруг возможного введения новых тарифов администрацией Дональда Трампа и растущими затратами на развитие искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Прогноз прибылей компаний США

Несмотря на то, что большинству американских корпораций удалось превзойти ожидания прибылей даже после объявления президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифов на импорт в апреле, влияние его торговой политики все еще остается неопределенным.

В то же время на рынке сохраняется оптимизм развития искусственного интеллекта, который в этом году подтолкнул индексы Уолл-стрит к рекордным максимумам. Инвесторы все больше обращают внимание не на тарифные риски, а на капитальные расходы, связанные с технологиями ИИ, ожидая, что они принесут долгосрочную отдачу.

Согласно последнему прогнозу LSEG, компании, входящие в индекс S&P 500, могут показать рост прибыли на 8,8% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первых двух кварталах этого года рост превышал 13%.

Неформальный старт сезона корпоративной отчетности ожидается на следующей неделе — его традиционно откроют финансовые результаты крупнейших банков США.

ШИ-компании подняли S&P 500 и Nasdaq до максимумов

Индексы S&P 500 и Nasdaq в среду снова обновили рекорды благодаря акциям технологических гигантов, связанных с искусственным интеллектом. Именно компании группы Magnificent 7 остаются главными драйверами рынка в 2025 году.

Несмотря на стабильную прибыль этих корпораций, инвесторы начинают внимательнее оценивать масштабы инвестиций в ИИ.

По данным LSEG, индекс S&P 500 в настоящее время торгуется в 23 раза выше прогнозируемых доходов — существенно более 10-летнего среднего. Это усиливает беспокойство по поводу переоцененности технологических акций, особенно на фоне роста расходов на ИИ.

Компании продолжают наращивать инвестиции: в частности, AMD на этой неделе объявила о многолетнем соглашении с OpenAI на поставку чипов. Спрос на технологии искусственного интеллекта остается главной движущей силой рынка, даже несмотря на неопределенность тарифов и монетарной политики США.

Напомним, Трамп объявил о новом пакете тарифов, вступивших в силу с 1 октября. Эти меры, направленные на защиту американской обрабатывающей промышленности и национальной безопасности, являются продолжением серии торговых ограничений Соединенных Штатов. Новые пошлины коснутся лекарств, мебели и грузовых автомобилей.