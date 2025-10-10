Штучний інтелект і нові тарифи: чому прибутки бізнесу США можуть знизитися

Американські компанії можуть показати скромніше зростання прибутків у третьому кварталі, ніж на початку року. Аналітики пов’язують це з невизначеністю навколо можливого запровадження нових тарифів адміністрацією Дональда Трампа та зростаючими витратами на розвиток штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Прогноз прибутків компаній США

Попри те, що більшості американських корпорацій вдалося перевершити очікування щодо прибутків навіть після оголошення президентом США Дональдом Трампом масштабних тарифів на імпорт у квітні, вплив його торговельної політики все ще залишається невизначеним.

Водночас на ринку зберігається оптимізм щодо розвитку штучного інтелекту, який цього року підштовхнув індекси Уолл-стріт до рекордних максимумів. Інвестори дедалі більше звертають увагу не на тарифні ризики, а на капітальні витрати, пов’язані з технологіями ШІ, очікуючи, що вони принесуть довгострокову віддачу.

Згідно з останнім прогнозом LSEG, компанії, що входять до індексу S&P 500, можуть показати зростання прибутку на 8,8% у третьому кварталі 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, у перших двох кварталах цього року зростання перевищувало 13%.

Неформальний старт сезону корпоративної звітності очікується вже наступного тижня — його традиційно відкриють фінансові результати найбільших банків США.

ШІ-компанії підняли S&P 500 та Nasdaq до максимумів

Індекси S&P 500 і Nasdaq у середу знову оновили рекорди завдяки акціям технологічних гігантів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Саме компанії групи Magnificent 7 залишаються головними драйверами ринку 2025 року.

Попри стабільні прибутки цих корпорацій, інвестори починають уважніше оцінювати масштаби інвестицій у ШІ.

За даними LSEG, індекс S&P 500 нині торгується у 23 рази вище прогнозованих прибутків — суттєво понад 10-річне середнє. Це підсилює занепокоєння щодо переоціненості технологічних акцій, особливо на тлі зростання витрат на ШІ.

Компанії продовжують нарощувати інвестиції: зокрема, AMD цього тижня оголосила про багаторічну угоду з OpenAI на постачання чіпів. Попит на технології штучного інтелекту залишається головною рушійною силою ринку, навіть попри невизначеність щодо тарифів і монетарної політики США.

Нагадаємо, Трамп оголосив про новий пакет тарифів, які набули чинності з 1 жовтня. Ці заходи, спрямовані на захист американської обробної промисловості та національної безпеки, є продовженням послідовної серії торговельних обмежень Сполучених Штатів. Нові мита торкнуться ліків, меблів та вантажних автомобілів.