Тарифи Трампа можуть розігнати інфляцію в США до 3,2% — прогноз Goldman Sachs

Вплив нових тарифів президента США Дональда Трампа на споживчі ціни лише починає проявлятися, попереджають аналітики Goldman Sachs Group. Дослідження банку свідчить, що значна частина тарифного тягаря, який досі переважно несли американські компанії, тепер перекладатиметься на споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За підрахунками економістів Goldman Sachs, з червня американці вже відчули близько 22% витрат від мит, але ця частка може зрости до 67%, якщо тарифи застосовуватимуться за схемою попередніх років. У результаті базовий індекс особистих споживчих витрат (PCE) може досягти 3,2% у річному вимірі до грудня, тоді як без урахування тарифів він становив би 2,4%.

Зростання цін підживлює дискусії щодо політики Федеральної резервної системи. Трамп вже закликав ФРС знизити ставки та навіть пропонував голові Джерому Пауеллу піти у відставку. Тим часом трейдери облігацій уважно стежать за статистикою інфляції, яка вийде у вівторок, аби оцінити швидкість можливого зниження ставок.

Goldman Sachs прогнозує, що вплив тарифів на базовий PCE зросте на 0,16% у липні та ще на 0,5% протягом року. Частка американського бізнесу в оплаті тарифів впаде з 64% до менш ніж 10%, оскільки компанії масово підвищуватимуть ціни для кінцевого споживача. Іноземні експортери, які наразі покривають близько 14% витрат, можуть збільшити цю частку до 25%.

Економісти наголошують, що тарифи матимуть переважно інфляційний ефект, посилюючи тиск на ринки та ускладнюючи для ФРС балансування між зростанням цін і підтримкою економічної активності.

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини. Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи.

Окрім цього, виробники та ритейлери в США вже починають перекладати додаткові витрати, спричинені новими імпортними тарифами адміністрації Дональда Трампа, безпосередньо на американських споживачів. Іншими словами, кінцеву ціну цих тарифів відчують на собі звичайні громадяни.