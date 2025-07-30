Американські компанії попереджають, що тарифи Трампа вдарять по гаманцях споживачів

Виробники та ритейлери в США вже починають перекладати додаткові витрати, спричинені новими імпортними тарифами адміністрації Дональда Трампа, безпосередньо на американських споживачів. Іншими словами, кінцеву ціну цих тарифів відчують на собі звичайні громадяни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Зазначається, що упродовж весни великі та роздрібні торговці, а також виробники споживчих товарів попереджали, що мита на імпорт тиснутимуть на їхній бізнес та змусять їх обирати між нижчими доходами та перекладанням витрат на клієнтів.

Цей виклик, з яким зіткнуться компанії незабаром, ймовірно, позначиться на звичайних споживачах. Тепер компанії чітко дають зрозуміти, що вони готові перекладати тягар на американських споживачів.

Компанія Procter & Gamble (P&G), відома своїми товарами першої необхідності, від паперових рушників Bounty до мийних засобів Tide, представила песимістичний прогноз на 2025 рік. Це яскравий приклад того, як поточна економічна ситуація впливає на різні сегменти ринку, йдеться в матеріалі.

Компанія розіслала повідомлення роздрібним торговцям, таким як мережа супермаркетів Walmart, що їй доведеться підняти ціни вже з наступного тижня приблизно на чверть своєї продукції, щоби компенсувати витрати на нові тарифи. Причому в компанії намагаються заспокоїти, що ціни зростатимуть у межах однозначних чисел.

Reuters зазначає, що після оголошення Дональдом Трампом про запровадження тарифів 2 квітня, так званого "Дня визволення", спостерігалося значне падіння акцій великих компаній, тоді як індекс S&P 500 демонстрував зростання.

Зокрема, акції P&G впали на 19%. Компанія Nestle зафіксувала зниження на 20%. Акції Kimberly-Clark втратили 11%, а PepsiCo знизилися майже на 7%. Тоді як бенчмарковий фондовий індекс S&P 500 зріс більш ніж на 13%.

Компанії, що виробляють споживчі товари, продукти харчування та напої, зіткнулися з низькими продажами з часів пандемії, оскільки покупці відмовилися від дедалі дорожчих упакованих продуктів харчування відомих брендів. Nestle минулого тижня заявила, що споживачі в Північній Америці, як і раніше, побоюються платити більше за касу.

Тим часом подальше підвищення цін лише поглибить занепокоєння інвесторів щодо того, як великі бренди справляються з поєднаним викликом ощадливих споживачів та значних витрат, створених торговельною війною Трампа, пише агентство.

Тарифи Трампа

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.

Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи.

Трамп вже уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Крім того, Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.