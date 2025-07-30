Американские компании предупреждают, что тарифы Трампа ударят по кошелькам потребителей

Производители и ритейлеры в США уже начинают переводить дополнительные расходы, вызванные новыми импортными тарифами администрации Дональда Трампа непосредственно на американских потребителей. Другими словами, конечную цену этих тарифов почувствуют на себе рядовые граждане.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Отмечается, что на протяжении весны крупные и розничные торговцы, а также производители потребительских товаров предупреждали, что пошлины на импорт будут давить на их бизнес и заставят их выбирать между более низкими доходами и переводом расходов на клиентов.

Этот вызов, с которым столкнутся компании в скором времени, вероятно, скажется на обычных потребителях. Теперь компании четко дают понять, что они готовы перекладывать груз на американских потребителей.

Компания Procter & Gamble (P&G), известная своими товарами первой необходимости, от бумажных полотенец Bounty до моющих средств Tide, представила пессимистический прогноз на 2025 год. Это яркий пример того, как текущая экономическая ситуация влияет на разные сегменты рынка.

Компания разослала сообщения розничным торговцам, таким как сеть супермаркетов Walmart, что ей придется поднять цены уже на следующей неделе примерно на четверть своей продукции, чтобы компенсировать затраты на новые тарифы. При этом в компании пытаются успокоить, что цены будут расти в пределах однозначных чисел.

Reuters отмечает, что после объявления Дональдом Трампом о введении тарифов 2 апреля, так называемого "Дня освобождения", наблюдалось значительное падение акций крупных компаний, в то время как индекс S&P 500 демонстрировал рост.

В частности, акции P&G упали на 19%. Компания Nestle зафиксировала понижение на 20%. Акции Kimberly-Clark потеряли 11%, а PepsiCo снизились почти на 7%. В тот же период, бенчмарковый фондовый индекс S&P 500 вырос более чем на 13%.

Компании, производящие потребительские товары, продукты питания и напитки, столкнулись с низкими продажами со времен пандемии, поскольку покупатели отказались от удорожающих упакованных продуктов питания известных брендов. Nestle на прошлой неделе заявила, что потребители в Северной Америке по-прежнему опасаются платить больше за кассу.

Между тем, дальнейшее повышение цен лишь усугубит обеспокоенность инвесторов относительно того, как крупные бренды справляются с сочетанным вызовом бережливых потребителей и значительных затрат, созданных торговой войной Трампа, пишет агентство.

Тарифы Трампа

Ранее Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения.

Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы.

Трамп уже заключил торговое соглашение с Вьетнамом Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Кроме того, Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.