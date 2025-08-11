Тарифы Трампа могут разогнать инфляцию в США до 3,2% — прогноз Goldman Sachs

Влияние новых тарифов президента США Дональда Трампа на потребительские цены только начинает проявляться, предупреждают аналитики Goldman Sachs Group. Исследование банка свидетельствует, что значительная часть тарифного бремени, который в основном несли американские компании, теперь будет перекладываться на потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По подсчетам экономистов Goldman Sachs, с июня американцы уже почувствовали около 22% расходов пошлин, но эта доля может возрасти до 67%, если тарифы будут применяться по схеме предыдущих лет. В результате базовый индекс личных потребительских расходов (PCE) может достичь 3,2% в годовом измерении к декабрю, в то время как без учета тарифов он составил бы 2,4%.

Рост цен подпитывает дискуссии о политике Федеральной резервной системы. Трамп уже призвал ФРС снизить ставки и даже предлагал главе Джерому Пауэллу уйти в отставку. Между тем, трейдеры облигаций внимательно следят за статистикой инфляции, которая выйдет во вторник, чтобы оценить скорость возможного снижения ставок.

Goldman Sachs прогнозирует, что влияние тарифов на базовый PCE вырастет на 0,16% в июле и еще на 0,5% за год. Доля американского бизнеса в оплате тарифов упадет с 64% до менее 10%, поскольку компании будут массово повышать цены для конечного потребителя. Иностранные экспортеры, которые покрывают около 14% расходов, могут увеличить эту долю до 25%.

Экономисты отмечают, что тарифы будут иметь преимущественно инфляционный эффект, усиливая давление на рынки и усложняя для ФРС балансировку между ростом цен и поддержкой экономической активности.

Ранее Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения. Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы.

Кроме того, производители и ритейлеры в США уже начинают переводить дополнительные расходы, вызванные новыми импортными тарифами администрации Дональда Трампа, непосредственно на американских потребителей. Другими словами, конечную цену этих тарифов почувствуют на себе рядовые граждане.