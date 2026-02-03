Запланована подія 2

Искусственный интеллект в PR должен оставаться инструментом под контролем человека – Екатерина Гуленок, "Брокард-Украина"

Екатерина Гуленок
Екатерина Гуленок, PR-директор "Брокард-Украина" / MMR

Искусственный интеллект стал повседневным рабочим инструментом в PR, однако его бессистемное использование повышает риски качества коммуникаций и репутации брендов.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказала PR-директор "Брокард-Украина" Екатерина Гуленок, комментируя этические границы и практические правила работы с ИИ в коммуникациях.

По ее словам, ИИ создает иллюзию, что коммуникации можно "включать без головы": нажал кнопку – получил текст. В то же время это приводит к унификации языка и потере содержания, а также может вызвать репутационные риски из-за "милой привычки" инструментов ИИ придумывать факты, ссылки или исследования.

"PR – это не о текстах, а о смыслах, ответственности и последствиях", – отметила Екатерина Гуленок.

Она подчеркнула необходимость понимать, что искусственный интеллект хорошо работает с базой: черновики, структуры текстов, варианты формулировок, адаптации под форматы и т.д., но ни один материал не должен выходить без проверки человеком, потому что "интонации, смыслы, риски, эмоции, контекст – это исключительно зона человека".

"Нужно помнить: ИИ – это инструмент, который не работает сам. Он не является спикером, коммуникационщиком и кризисным менеджером", – добавила Екатерина Гуленок.

Полный текст интервью PR-директора "Брокард-Украина" Екатерины Гуленок читайте на сайте MMR.

Автор:
Майя Калына