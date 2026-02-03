Запланована подія 2

Штучний інтелект в PR має залишатися інструментом під контролем людини – Катерина Гуленок, "Брокард-Україна"

Катерина Гуленок
Катерина Гуленок, PR-директорка "Брокард-Україна" / MMR

Штучний інтелект став повсякденним робочим інструментом у PR, однак його безсистемне використання підвищує ризики для якості комунікацій і репутації брендів. 

Як пише Delo.ua, про це розповіла PR-директорка "Брокард-Україна" Катерина Гуленок, коментуючи етичні межі та практичні правила роботи з ШІ в комунікаціях.

За її словами, ШІ створює ілюзію, що комунікації можна "вмикати без голови": натиснув кнопку – отримав текст. Водночас це призводить до уніфікації мови та втрати змісту, а також може спричиняти репутаційні ризики через "милу звичку" інструментів ШІ вигадувати факти, посилання чи дослідження.

"PR – це не про тексти, а про сенси, відповідальність і наслідки", – зазначила Катерина Гуленок.

Вона наголосила на необхідності розуміти, що штучний інтелект добре працює з базою: чернетки, структури текстів, варіанти формулювань, адаптації під формати тощо, але жоден матеріал не має виходити без перевірки людиною, бо "інтонації, сенси, ризики, емоції, контекст – це виключно зона людини".

"Потрібно пам’ятати: ШІ – це інструмент, який не працює сам. Він не є спікером, комунікаційником та кризовим менеджером", – додала Катерина Гуленок.

Повний текст інтерв'ю PR-директорки "Брокард-Україна" Катерини Гуленок читайте на сайті MMR.

Автор:
Майя Калина