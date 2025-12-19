Запланована подія 2

Искусственный интеллект в судебной сфере: Минюст внедрил AI-помощника для экспертиз

ИИ
Минюст Украины внедрил AI-помощника / Freepik

Министерство юстиции запустило первый сервис на базе искусственного интеллекта для заказчиков судебных экспертиз и экспертных исследований.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минюста.

Минюст запустил AI-сервис

Новый AI-помощник призван упростить подготовку документов и повысить качество обращений к экспертам.

Сервис помогает сформировать заявление или постановление о назначении экспертизы, подсказывает оптимальный вид исследования, позволяет определить объекты экспертизы и корректно сформулировать вопросы эксперта.

Использовать инструмент могут физические лица, адвокаты и следователи, которые заказывают судебные экспертизы или экспертные исследования. Ожидается, что сервис позволит избежать типичных ошибок на этапе подготовки документов.

Пилотный проект реализован на базе Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Напомним, ученые Украинского католического университета и Киевского национального университета достигли существенного прорыва в синтезе украинской речи для искусственного интеллекта .

Автор:
Ольга Опенько