- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Искусственный интеллект в судебной сфере: Минюст внедрил AI-помощника для экспертиз
Министерство юстиции запустило первый сервис на базе искусственного интеллекта для заказчиков судебных экспертиз и экспертных исследований.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минюста.
Минюст запустил AI-сервис
Новый AI-помощник призван упростить подготовку документов и повысить качество обращений к экспертам.
Сервис помогает сформировать заявление или постановление о назначении экспертизы, подсказывает оптимальный вид исследования, позволяет определить объекты экспертизы и корректно сформулировать вопросы эксперта.
Использовать инструмент могут физические лица, адвокаты и следователи, которые заказывают судебные экспертизы или экспертные исследования. Ожидается, что сервис позволит избежать типичных ошибок на этапе подготовки документов.
Пилотный проект реализован на базе Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.
Напомним, ученые Украинского католического университета и Киевского национального университета достигли существенного прорыва в синтезе украинской речи для искусственного интеллекта .