Штучний інтелект у судовій сфері: Мін’юст впровадив AI-помічника для експертиз

Міністерство юстиції України запустило перший сервіс на базі штучного інтелекту для замовників судових експертиз і експертних досліджень.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мін’юсту.

Мін’юст запустив AI-сервіс

Новий AI-помічник покликаний спростити підготовку документів і підвищити якість звернень до експертів.

Сервіс допомагає сформувати заяву або постанову про призначення експертизи, підказує оптимальний вид дослідження, дає змогу визначити об’єкти експертизи та коректно сформулювати запитання для експерта.

Скористатися інструментом можуть фізичні особи, адвокати та слідчі, які замовляють судові експертизи або експертні дослідження. Очікується, що сервіс дозволить уникнути типових помилок уже на етапі підготовки документів.

Пілотний проєкт реалізовано на базі Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, науковці Українського католицького університету та Київського національного університету досягли суттєвого прориву в синтезі українського мовлення для штучного інтелекту.