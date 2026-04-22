Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,12

+0,02

EUR

51,91

+0,02

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,71

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Испания передаст Украине 100 бронемашин и снарядов

оружие
Испания передает технику для пограничников Украины / Depositphotos

В 2026 году Испания передаст Украине 100 бронированных машин VAMTAC и партию 155-мм артиллерийских боеприпасов для усиления обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Новое вооружение для Украины

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, в который войдет 100 бронированных тактических автомобилей VAMTAC и партия 155-мм артиллерийских снарядов.

Снабжение техники и боеприпасов начнется уже в мае 2026 года. Переданные бронемашины планируется использовать для усиления подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Известно, что украинские военные уже используют VAMTAC как мобильную платформу для вооружения. В частности, эти внедорожники устанавливают британские зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger. Благодаря высокой скорости – до 135 км/ч – и маневренности эти машины позволяют оперативно менять позиции и эффективно действовать на больших расстояниях.

Недавно Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны новый ударно-разведывательный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7 украинского производства.

Автор:
Ольга Опенько