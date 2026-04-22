Испания передаст Украине 100 бронемашин и снарядов

В 2026 году Испания передаст Украине 100 бронированных машин VAMTAC и партию 155-мм артиллерийских боеприпасов для усиления обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Украина получит от Испании новый пакет военной помощи, в который войдет 100 бронированных тактических автомобилей VAMTAC и партия 155-мм артиллерийских снарядов.

Снабжение техники и боеприпасов начнется уже в мае 2026 года. Переданные бронемашины планируется использовать для усиления подразделений Государственной пограничной службы Украины.

Известно, что украинские военные уже используют VAMTAC как мобильную платформу для вооружения. В частности, эти внедорожники устанавливают британские зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger. Благодаря высокой скорости – до 135 км/ч – и маневренности эти машины позволяют оперативно менять позиции и эффективно действовать на больших расстояниях.

Недавно Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны новый ударно-разведывательный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7 украинского производства.