Іспанія передасть Україні 100 бронемашин і снаряди

Іспанія у 2026 році передасть Україні 100 броньованих машин VAMTAC та партію 155-мм артилерійських боєприпасів для посилення оборони.

Нове озброєння для України

Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 100 броньованих тактичних автомобілів VAMTAC і партія 155-мм артилерійських снарядів.

Постачання техніки та боєприпасів розпочнеться вже у травні 2026 року. Передані бронемашини планують використати для посилення підрозділів Державної прикордонної служби України.

Відомо, що українські військові вже застосовують VAMTAC як мобільну платформу для озброєння. Зокрема, на ці позашляховики встановлюють британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger. Завдяки високій швидкості - до 135 км/год - та маневреності ці машини дозволяють оперативно змінювати позиції та ефективно діяти на великих відстанях.

Додамо, нещодавно Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7 українського виробництва.