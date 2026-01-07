Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Готівковий курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна прийняла на озброєння наземний роботизований комплекс: основні характеристики

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7 українського виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Новий український робот Zmiy Droid 12.7

НРК Zmiy Droid 12.7 розроблений інженерами двох українських зброярських підприємств, які мають значний досвід виготовлення і застосування наземних платформ в умовах високоінтенсивної війни. Комплекс побудований на перевіреній у реальних боях платформі Zmiy та оснащений дистанційно керованим бойовим модулем Wolly з кулеметом калібру 12.7 мм.

Наземна платформа комплексу вирізняється високою прохідністю та здатна ефективно діяти в складних умовах - долати бездоріжжя, піщані й засніжені ділянки, а також неглибокі водні перешкоди. Броньований корпус забезпечує захист від протипіхотних мін і витримує ураження кількома FPV-дронами, що підвищує живучість комплексу на полі бою.

Ключовою особливістю НРК Zmiy Droid 12.7 є сучасний модуль управління, який дає змогу оператору одночасно керувати рухом платформи та бойовим модулем. Це суттєво скорочує час ухвалення рішень у бойових умовах. Бойовий модуль оснащений системами зі штучним інтелектом, здатними автоматично виявляти, захоплювати та супроводжувати цілі.

"Такі ударні наземні роботизовані комплекси добре зарекомендували себе в умовах сучасної війни. Задокументовано факти ураження з допомогою розвідувально-ударного НРК Droid TW 12.7 російського МТ-ЛБ – багатоцільового тягача легкого броньованого. Ще одним прикладом вдалого бойового застосування НРК Droid TW 12.7 було утримання вогневої позиції протягом 45 діб поспіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence  з листопада 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько