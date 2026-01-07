Україна прийняла на озброєння наземний роботизований комплекс: основні характеристики

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони новий ударно-розвідувальний наземний роботизований комплекс Zmiy Droid 12.7 українського виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Новий український р обот Zmiy Droid 12.7

НРК Zmiy Droid 12.7 розроблений інженерами двох українських зброярських підприємств, які мають значний досвід виготовлення і застосування наземних платформ в умовах високоінтенсивної війни. Комплекс побудований на перевіреній у реальних боях платформі Zmiy та оснащений дистанційно керованим бойовим модулем Wolly з кулеметом калібру 12.7 мм.

Наземна платформа комплексу вирізняється високою прохідністю та здатна ефективно діяти в складних умовах - долати бездоріжжя, піщані й засніжені ділянки, а також неглибокі водні перешкоди. Броньований корпус забезпечує захист від протипіхотних мін і витримує ураження кількома FPV-дронами, що підвищує живучість комплексу на полі бою.

Ключовою особливістю НРК Zmiy Droid 12.7 є сучасний модуль управління, який дає змогу оператору одночасно керувати рухом платформи та бойовим модулем. Це суттєво скорочує час ухвалення рішень у бойових умовах. Бойовий модуль оснащений системами зі штучним інтелектом, здатними автоматично виявляти, захоплювати та супроводжувати цілі.

"Такі ударні наземні роботизовані комплекси добре зарекомендували себе в умовах сучасної війни. Задокументовано факти ураження з допомогою розвідувально-ударного НРК Droid TW 12.7 російського МТ-ЛБ – багатоцільового тягача легкого броньованого. Ще одним прикладом вдалого бойового застосування НРК Droid TW 12.7 було утримання вогневої позиції протягом 45 діб поспіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що військові мають змогу замовляти засоби радіолокаційної боротьби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence з листопада 2025 року.