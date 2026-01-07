Украина приняла на вооружение наземный роботизированный комплекс: основные характеристики

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в силах обороны новый ударно-разведывательный наземный роботизированный комплекс Zmiy Droid 12.7 украинского производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новый украинский робот Zmiy Droid 12.7

НРК Zmiy Droid 12.7 разработан инженерами двух украинских оружейных предприятий, обладающих значительным опытом изготовления и применения наземных платформ в условиях высокоинтенсивной войны. Комплекс построен на проверенной в реальных боях платформе Zmiy и оснащен дистанционно управляемым боевым модулем Wolly с пулеметом калибра 12.7 мм.

Наземная платформа комплекса отличается высокой проходимостью и способна эффективно действовать в сложных условиях – преодолевать бездорожье, песчаные и заснеженные участки, а также неглубокие водные преграды. Бронированный корпус обеспечивает защиту от противопехотных мин и выдерживает поражение несколькими FPV-дронами, что повышает живучесть комплекса на поле боя.

Ключевой особенностью НРК Zmiy Droid 12.7 является современный модуль управления, позволяющий оператору одновременно управлять движением платформы и боевым модулем. Это значительно сокращает время принятия решений в боевых условиях. Боевой модуль оснащен системами искусственного интеллекта, способными автоматически обнаруживать, захватывать и сопровождать цели.

"Такие ударные наземные роботизированные комплексы хорошо зарекомендовали себя в условиях современной войны. Задокументированы факты поражения с помощью разведывательно-ударного НРК Droid TW 12.7 российского МТ-ЛБ – многоцелевого тягача легкого бронированного. Еще одним примером удачного боевого применения НРК D. 45 суток подряд", - говорится в сообщении.

