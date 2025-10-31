IT-сектор возобновляется: в сентябре объем экспорта услуг вырос до $557 миллионов

По данным Национального банка Украины, объем экспорта IT-услуг в сентябре 2025 года составил $557 миллионов, показав рост на 3,1% по сравнению с августом. Кроме этого, эти показатели на 7,3% или $38 миллионов больше по сравнению с сентябрем 2024 года.

В этом году третий квартал принес украинской экономике $1,7 миллиарда, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время его показатели на 0,7% или $12 миллионов больше, чем в предыдущем квартале.

В целом за 9 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка IT-услуг составила 4,9 миллиарда долларов. Это на 1,8% больше, чем за аналогичный период в 2024 году, что в долларовом эквиваленте составляет $84 миллиона.

По словам CEO Львовского IT Кластера Степана Веселовского, сентябрь принес положительный сигнал для отрасли, став вторым лучшим результатом в 2025 году после апреля.

"Итак, если в индустрии не произойдет серьезных потрясений и экспорт IT-услуг будет оставаться стабильным, при пессимистическом сценарии можно ожидать повторения результатов 2024 года. Сейчас же мы прогнозируем небольшой рост показателей — в пределах от 0,5% до 1,5%", - добавил он.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в сентябре 2025 года составила $1,34 миллиарда, что на $54 миллиона или 4,2% больше по сравнению с августом.

География экспорта IT-услуг

5 стран, в которых больше повысился объем экспорта ИТ-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Финляндия + 56,1% ($6,9 млн)

Латвия + 45,9% ($3,3 млн)

Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)

Эстония + 29,9% ($35,7 млн)

Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)

5 стран, в которых больше сократился объем экспорта IT-услуг по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

Австрия – 38,9% ($13,1 млн)

Грузия – 27,9% ($2,2 млн)

Австралия – 16,2% ($2,1 млн)

Швеция – 15,9% ($7,8 млн)

Норвегия – 11,6% ($3,4 млн)

Напомним, в августе 2025 года экспорт украинских IT-услуг снизился на 2,7% и составил $540 миллионов. Это на $15 миллионов меньше, чем в июле этого года.