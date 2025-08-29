Запланована подія 2

Украинский IT-экспорт растет: в июле 2025 года он достиг 555 миллионов долларов

Экспорт ИТ-услуг Украины растет / Depositphotos

В июле 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 5,5% и составил $555 миллионов. Украинской экономике это принесло на $29 миллионов больше по сравнению с июнем. Это на $10 миллионов больше по сравнению с июлем 2024 года, что составляет рост на 1,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Львовский IT Кластер, ссылаясь на данные НБУ.

За 7 месяцев текущего года совокупная экспортная выручка IT-услуг составила $3.8 млрд, что на $13 млн или на 0,3% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в июле этого года составила $1,35 млрд, что на $67 млн или на 5,2% больше по сравнению с июнем.

По словам CEO Львовского IT Кластера Степана Веселовского, экспорт IT-услуг в июле продемонстрировал положительную динамику, став вторым лучшим результатом года после апреля. Но, несмотря на осторожные прогнозы на 2025 год, есть основания для оптимизма.

"Если же тенденция сохранится, есть основания ожидать, что до конца 2025 года экспорт будет оставаться стабильным и сможет повторить показатели в прошлом году. Это значит, что, несмотря на войну и глобальные вызовы, индустрия способна удержать полученные позиции и оставаться одним из ключевых драйверов украинской экономики", - отмечает Степан Весе.

Он добавил, что для поддержания роста отрасли и стимулирования бизнес-активности кластер планирует провести IT Arena — крупнейшую техконференцию страны, которая, как ожидается, будет способствовать появлению инноваций, новых партнерств и дальнейшему развитию экосистемы.

Напомним, общее количество сотрудников в 50 крупнейших ИТ-компаниях Украины уменьшилось за три года войны на 20 тысяч. На половину снизилась украинская команда NIX и Grid Dynamics Group, а EPAM сократилась на 31%.

Татьяна Бессараб