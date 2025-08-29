Український ІТ-експорт зростає: у липні 2025 року він сягнув 555 мільйонів доларів

У липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Українській економіці це принесло на $29 мільйонів більше у порівнянні з червнем. Це на $10 мільйонів більше порівняно з липнем 2024 року, що становить зростання на 1,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Львівський ІТ Кластер, посилаючись на дані НБУ.

За 7 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $ 3.8 млрд, що на $13 млн або на 0,3% більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у липні цього року склала $1,35 млрд, що на на $67 млн або на 5,2% більше порівняно з червнем.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, експорт ІТ-послуг у липні продемонстрував позитивну динаміку, ставши другим найкращим результатом року після квітня. Але, попри обережні прогнози на 2025 рік, є підстави для оптимізму.

"Якщо ж тенденція збережеться, є підстави очікувати, що до кінця 2025 року експорт залишатиметься стабільним і зможе повторити показники минулого року. Це означає, що навіть попри війну та глобальні виклики, індустрія здатна утримати здобуті позиції й залишатися одним із ключових драйверів української економіки", - зауважує Степан Веселовський.

Він додав, що для підтримання зростання галузі та стимулюваня бізнес-активності, кластер планує провести IT Arena — найбільшу техконференцію країни, яка, як очікується, сприятиме появі інновацій, нових партнерств і подальшому розвитку екосистеми.

Нагадаємо, загальна кількість співробітників у 50 найбільших ІТ-компаніях України зменшилася за три роки війни на 20 тисяч. На половину зменшилася українська команда NIX та Grid Dynamics Group, а EPAM скоротилася на 31%.