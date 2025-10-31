Запланована подія 2

IT-сектор відновлюється: у вересні обсяг експорту послуг зріс до $557 мільйонів

За даними Національного банку України, обсяг експорту IT-послуг у вересні 2025 року склав $557 мільйонів, показавши зростання на 3,1% порівняно з серпнем. Крім цього, ці показники на 7,3% або ж $38 мільйонів більші порівняно з вереснем 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Львівський ІТ кластер.

Цьогоріч третій квартал приніс українській економіці $1,7 мільярда, що на 5,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Водночас його показники на 0,7% або ж $12 мільйонів більші ніж у попередньому кварталі.

Загалом за 9 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $4,9 мільярда. Це на 1,8% більше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $84 мільйони.

За словами CEO Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, вересень приніс позитивний сигнал для галузі, ставши другим найкращим результатом у 2025 році після квітня.   

"Тож, якщо в індустрії не станеться серйозних потрясінь і експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним, за песимістичного сценарію можна очікувати на повторення результатів 2024 року. Наразі ж ми прогнозуємо невелике зростання показників — у межах від 0,5% до 1,5%”, - додав він.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у вересні 2025 року склала $1,34 мільярда, що на $54 мільйони або ж 4,2% більше порівняно з серпнем.

Географія експорту ІТ-послуг 

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • Фінляндія + 56,1% ($6,9 млн)
  • Латвія + 45,9% ($3,3 млн)
  • Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)
  • Естонія + 29,9% ($35,7 млн)
  • Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • Австрія – 38,9% ($13,1 млн)
  • Грузія – 27,9% ($2,2 млн)
  • Австралія – 16,2% ($2,1 млн)
  • Швеція – 15,9% ($7,8 млн)
  • Норвегія – 11,6% ($3,4 млн)

Нагадаємо, у серпні 2025 року експорт українських ІТ-послуг зменшився на 2,7% і склав $540 мільйонів. Це на $15 мільйонів менше, ніж у липні цього року.

