Експорт ІТ-послуг України у серпні 2025 року знизився до $540 млн

Попри місячне зниження, показники серпня залишаються вищими за минулорічні / Depositphotos

У серпні 2025 року експорт українських ІТ-послуг зменшився на 2,7% і склав $540 мільйонів. Це на $15 мільйонів менше, ніж у липні цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Львівський ІТ кластер.

Попри місячне зниження, показники серпня залишаються вищими за минулорічні. У порівнянні з серпнем 2024 року надходження від ІТ-послуг зросли на 6,5%, що у грошовому еквіваленті становить $33 мільйони.

Загалом за вісім місяців 2025 року сукупна експортна виручка від ІТ-послуг склала $4,3 мільярда. Це на 1,1% або $46 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На тлі цих даних Львівський ІТ Кластер підкреслює стійкість української техіндустрії. Зокрема, на цьогорічній IT Arena 2025 зібралася рекордна кількість учасників — 6 450 гостей із майже 40 країн світу. Інвестиційний фонд найбільшого українського змагання стартапів Startup Competition сягнув рекордних $15 мільйонів, що демонструє зацікавленість глобальних інвесторів у вітчизняних технологіях.

CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський зазначив, що попри виклики повномасштабної війни, українська техіндустрія продовжує демонструвати вражаючу стійкість.

Водночас компанії стикаються з викликами в управлінні зарплатними бюджетами та адаптації спеціалістів, що релокувалися. 

Водночас загальна експортна виручка усіх послуг з України у серпні 2025 року становила $1,28 мільярда. Це на $71 мільйон або 5,2% менше, ніж у липні.

Додамо, у липні 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 5,5% і становив $555 мільйонів. Українській економіці це принесло на $29 мільйонів більше у порівнянні з червнем. Це на $10 мільйонів більше порівняно з липнем 2024 року, що становить зростання на 1,8%.

Автор:
Тетяна Гойденко