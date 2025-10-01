Экспорт IТ-услуг Украины в августе 2025 года снизился до $540 млн

В августе 2025 года экспорт украинских IТ-услуг снизился на 2,7% и составил $540 миллионов. Это на $15 миллионов меньше, чем в июле этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Львовский IТ кластер.

Несмотря на месячное снижение, показатели августа остаются выше прошлогодних. По сравнению с августом 2024 года поступления от IТ-услуг выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет 33 миллиона долларов.

За восемь месяцев 2025 года совокупная экспортная выручка от IТ-услуг составила $4,3 миллиарда. Это на 1,1% или $46 миллионов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На фоне данных Львовский ИТ Кластер подчеркивает устойчивость украинской техиндустрии. В частности, на IT Arena 2025 собралось рекордное количество участников — 6 450 гостей из почти 40 стран мира. Инвестиционный фонд крупнейшего украинского соревнования стартапов Startup Competition достиг рекордных $15 миллионов, что демонстрирует заинтересованность глобальных инвесторов в отечественных технологиях.

CEO Львовского IТ Кластера Степан Веселовский отметил, что несмотря на вызовы полномасштабной войны, украинская техиндустрия продолжает демонстрировать поразительную устойчивость.

В то же время компании сталкиваются с вызовами в управлении зарплатными бюджетами и адаптации релокировавшихся специалистов.

В то же время, общая экспортная выручка всех услуг из Украины в августе 2025 года составила $1,28 миллиарда. Это на $71 миллион или на 5,2% меньше, чем в июле.

Добавим, что в июле 2025 года объем IT-экспорта увеличился на 5,5% и составил $555 миллионов. Украинской экономике это принесло на $29 миллионов больше по сравнению с июнем. Это на $10 миллионов больше по сравнению с июлем 2024 года, что составляет рост на 1,8%.