Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,85

50,64

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Италия инвестирует в Одесский регион 32,5 млн евро: средства пойдут на два важных проекта

Одесская областная филармония
Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха. / Википедия

Верховная Рада Украины 15 января ратифицировала два грантовых соглашения с Италией, подписанных на Международной конференции по восстановлению (URC 2025). Это решение открывает путь к финансированию на общую сумму более 38,5 млн евро, которые будут разделены между культурой и агросектором.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Минразвития.

"Очень горжусь тем, что наша большая команда смогла структурировать и довести до подписания одни из самых сложных соглашений с Италией. Это первые такие соглашения с Италией при независимой Украине. И что очень важно - это безвозвратная грантовая помощь со стороны Италии", - отметила первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Альона Шкрум.

Инвестиции в наследство ЮНЕСКО

Львиная доля инвестиций направлена на проект "Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона". Речь идет о спасении шести жемчужин исторического центра Одессы, признанных мировой ценностью.

"Основная цель проекта – сохранение ключевых культурных объектов Одессы и популяризация культурного наследия Украины на международном уровне", – отмечается в тексте соглашения.

Список объектов, которые получат финансирование:

  • Одесский художественный музей (ул. Софиевская, пятая);
  • Одесский музей западного и восточного искусства (ул. Пушкинская (Итальянская), 9);
  • здание Одесской областной филармонии (бывшая биржа, ул. Бунина, 15);
  • Одесский литературный музей (ул. Ланжероновская, 2);
  • админздание – управленческий и ресурсный центр наследия (ул. Ришельевская,4);
  • админздание – памятник местного значения (ул. Приморская, 6).

€6 млн на борьбу с засухой

Второе соглашение имеет чисто практическое значение для продовольственной безопасности. Италия инвестирует 6 миллионов евро в модернизацию оросительных систем Одесской области.

"Это необходимо для повышения эффективности сельскохозяйственного производства в регионе, адаптации к изменениям климата и улучшению социально-экономического развития Одесщины", - отмечают эксперты.

Основное внимание будет уделено реконструкции Татарбунарской и Килийской оросительных систем. Это позволит фермерам меньше зависеть от погодных аномалий и получать стабильные урожаи даже в самые жаркие годы.

Напомним, в декабре 2025 года Италия выделила 30 млн. евро на строительство нового корпуса Одесской областной детской больницы, что позволит одновременно принимать более 260 детей и укрепит медицинскую систему региона.

Автор:
Татьяна Ковальчук