Італія інвестує в Одеський регіон 32,5 млн євро: кошти підуть на два важливі проєкти

Верховна Рада України 15 січня ратифікувала дві грантові угоди з Італією, підписані на Міжнародній конференції з відновлення (URC 2025). Це рішення відкриває шлях до фінансування на загальну суму понад 38,5 млн євро, які будуть розділені між культурою та агросектором.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

"Дуже пишаюся тим, що наша велика команда змогла структурувати й довести до підписання одні з найскладніших угод з Італією. Це перші такі угоди з Італією за незалежної України.І що дуже важливо — це безповоротна грантова допомога з боку Італії", – зазначила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум.

Інвестиції у спадщину ЮНЕСКО

Левова частка інвестицій спрямована на проєкт "Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону". Мова йде про порятунок шести перлин історичного центру Одеси, які визнані світовою цінністю.

"Основна мета проєкту — збереження ключових культурних об’єктів Одеси та популяризація культурної спадщини України на міжнародному рівні", — зазначається в тексті угоди.

Список об'єктів, які отримають фінансування:

Одеський художній музей (вул. Софіївська, 5-а);

Одеський музей західного і східного мистецтва (вул. Пушкінська (Італійська), 9);

будівлю Одеської обласної філармонії (колишня біржа, вул. Буніна, 15);

Одеський літературний музей (вул. Ланжеронівська, 2);

адмінбудівлю – управлінський та ресурсний центр спадщини (вул. Рішельєвська,4);

адмінбудівлю – пам’ятку місцевого значення (вул. Приморська, 6).

€6 млн на боротьбу з посухою

Друга угода має суто практичне значення для продовольчої безпеки. Італія інвестує 6 мільйонів євро в модернізацію зрошувальних систем Одещини.

"Це необхідно для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в регіоні, адаптації до змін клімату та покращення соціально-економічного розвитку Одещини", — наголошують експерти.

Основна увага буде прикута до реконструкції Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем. Це дозволить фермерам менше залежати від погодних аномалій та отримувати стабільні врожаї навіть у найспекотніші роки.

Нагадаємо,у грудні 2025 року Італія виділила 30 млн євро на будівництво нового корпусу Одеської обласної дитячої лікарні, що дозволить одночасно приймати понад 260 дітей і зміцнить медичну систему регіону.