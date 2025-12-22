Италия оштрафовала Apple на €100 миллионов: какая причина

Антимонопольный регулятор Италии (AGCM) наложил на корпорацию Apple и два ее подразделения штраф в размере 98,6 миллиона евро (115,53 миллиона долларов США). Компанию обвиняют в вероятном злоупотреблении монопольным положением в сегменте мобильных приложений.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Регулятор признал действия компании нарушающими европейские правила конкуренции в пределах магазина App Store.

Расследование, продолжавшееся с мая 2023 года, подтвердило, что технологический гигант создавал несправедливые условия для сторонних разработчиков, фактически имея абсолютный контроль над экосистемой приложений.

Суть обвинения

Основные претензии регулятора касаются внедрения Apple требования о прозрачности отслеживания приложений (ATT), которая начала действовать весной 2021 года.

По выводам AGCM, компания ввела значительно более строгую и ограничительную политику конфиденциальности для сторонних разработчиков, чем для собственных сервисов.

В частности, разработчиков заставляли дублировать запросы на согласие пользователей и получать специальные разрешения на сбор данных для рекламы, что нанесло ущерб интересам деловых партнеров Apple и не было пропорциональным задекларированным целям защиты приватности.

Позиция Apple

Руководство Apple не согласен с решением регулятора и готовит апелляцию. В компании утверждают, что политика ATT была создана исключительно для предоставления пользователям контроля за их данными, а правила применяются одинаково ко всем участникам рынка.

Несмотря на эти возражения, итальянское ведомство отмечает, что расследование проводилось в тесной координации с Европейской комиссией и международными партнерами, что подчеркивает глобальный характер претензий к политике американского техногиганта.

Закон о цифровых рынках

Компания Apple оштрафована в соответствии с законом ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), который направлен на предотвращение антиконкурентного поведения среди крупных технологических компаний.

Этот закон, разработанный Европейским Союзом, призван сдерживать влияние больших платформ, таких как App Store, и обеспечивать равноправный доступ к цифровым рынкам для всех игроков.

Напомним, Apple обратилась в антимонопольные органы ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.

Apple в Украине

Apple в Украине представлена преимущественно через официальных дистрибьюторов и авторизованных реселлеров. Долгое время у Apple не было прямого официального представительства, но в последние годы активно работает над локализацией и официальным запуском сервисов.

После начала полномасштабной войны, Apple приостановила продажу своих продуктов в России и активно поддерживала Украину гуманитарными проектами и ограничением сервисов для агрессора.