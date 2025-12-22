Італія оштрафувала Apple на майже €100 мільйонів: яка причина

Антимонопольний регулятор Італії (AGCM) наклав на корпорацію Apple та два її підрозділи штраф у розмірі 98,6 мільйона євро (115,53 мільйона доларів США). Компанію звинувачують у ймовірному зловживанні монопольним становищем у сегменті мобільних застосунків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Reuters.

Регулятор визнав дії компанії такими, що порушують європейські правила конкуренції в межах магазину App Store.

Розслідування, яке тривало з травня 2023 року, підтвердило, що технологічний гігант створював несправедливі умови для сторонніх розробників, фактично маючи абсолютний контроль над екосистемою додатків.

Суть звинувачення

Основні претензії регулятора стосуються впровадження Apple вимоги щодо прозорості відстеження додатків (ATT), яка почала діяти навесні 2021 року.

За висновками AGCM, компанія запровадила значно суворішу та обмежувальну політику конфіденційності для сторонніх розробників, ніж для власних сервісів.

Зокрема, розробників змушували дублювати запити на згоду користувачів та отримувати спеціальні дозволи на збір даних для реклами, що завдало шкоди інтересам ділових партнерів Apple та не було пропорційним задекларованій меті захисту приватності.

Позиція Apple

Керівництво Apple категорично не погоджується з рішенням регулятора та готує апеляцію. У компанії стверджують, що політика ATT була створена виключно для надання користувачам контролю над їхніми даними, а правила застосовуються однаково до всіх учасників ринку.

Попри ці заперечення, італійське відомство наголошує, що розслідування проводилося у тісній координації з Європейською комісією та міжнародними партнерами, що підкреслює глобальний характер претензій до політики американського техногіганта.

Закон про цифрові ринки

Компанію Apple оштрафовано відповідно до закону ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA), який спрямований на запобігання антиконкурентній поведінці серед великих технологічних компаній.

Цей закон, розроблений Європейським Союзом, покликаний стримувати вплив великих платформ, таких як App Store, і забезпечувати рівноправний доступ до цифрових ринків для всіх гравців.

Нагадаємо, Apple звернулася до антимонопольних органів ЄС з вимогою скасувати нещодавно прийняті правила для великих технологічних компаній. Техногігант стверджує, що ці норми, які мають на меті захист цифрових споживачів, насправді створюють ризики для їхньої конфіденційності та загрожують підірвати інновації.

Apple в Україні

Apple в Україні представлена переважно через офіційних дистриб'юторів та авторизованих реселерів. Тривалий час Apple не мала прямого офіційного представництва, але останніми роками активно працює над локалізацією та офіційним запуском сервісів.

Після початку повномасштабної війни Apple призупинила продаж своїх продуктів у Росії та активно підтримувала Україну гуманітарними проєктами та обмеженням сервісів для агресора.