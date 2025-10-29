Итоги программы "еКнига" за три квартала: более 200 тыс. участников и 359 тыс. приобретенных книг

С декабря 2024 года в Украине реализуется государственная программа "еКнига", которая оказывает финансовую поддержку восемнадцатилетним на приобретение книг на украинском языке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Украинского института книги.

За три квартала 2025 года государственную помощь получил 200281 пользователь. Приобретено 359 222 книги, что в среднем составляет 1330 книг в день.

Топ-10 книгораспространителей

ООО "Книжный магазин "Е";

ООО "Якабу ритейл";

ГП "УК "Клуб семейного досуга";

ООО "Ридит";

ООО "Книголенд";

ООО "БукЮА";

ФЛП Жеретеев О.В. (сайт Vivat);

ООО "Мегого";

ЧП "Новые технологии";

"Дом книги" (несколько ФЛП и ООО).

Самые издательства

КСД (Харьков);

Vivat (Харьков);

BookChef (Киев);

Утро (Харьков);

ВСЛ (Львов);

Издательство РМ (Киев);

Фолио (Харьков);

Наша Идеа (Днепр);

Артбукс (Киев);

Вихола (Киев).

Топ-5 авторов по количеству проданных книг: Коллин Грувер, Тесс Герритсен, Пенелопа Дуглас, Брианна Вест и Агата Кристи. Итого они продали 44 763 книги (12,46% от общего количества).

Среди украинских авторов лидируют:

Владимир Станчишин - 3 719 экземпляров (4 названия);

Илларион Павлюк - 2 100 экземпляров (3 названия);

Андрей Семенков - 1440 экземпляров (3 названия).

Как воспользоваться программой " еКнига"

В приложении "Дія" выбрать услугу "еКнига";

Открыть специальную виртуальную банковскую карту;

Подать заявку. После одобрения деньги будут зачислены на карту "Действие".

Каждый участник программы может получить 908,4 грн. на приобретение книг в течение трех месяцев после зачисления средств. Можно покупать бумажные, электронные и аудиокниги в магазинах-партнерах.

Что читают 18-летние с программой "еКнига"

"Дія" сообщает, что за три квартала 2025 года 36% книг, приобретенных в рамках программы "еКнига", принадлежали к жанрам Dark Romance и New Adult. Самым популярным автором среди участников программы стала Коллин Гувер.

В рамках программы "еКнига" уже приобретено более 100 000 экземпляров книг в онлайн-и офлайн-книжных магазинах. Для удобства в приложении "Дія" собраны топ-бестселлеры, среди которых каждый может выбрать свою следующую историю.

Заметим, за первые шесть месяцев действия государственной программы "еКнига" украинцы приобрели литературу более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей.