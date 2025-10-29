Підсумки програми "єКнига" за три квартали: понад 200 тис. учасників і 359 тис. придбаних книг

З грудня 2024 року в Україні реалізується державна програма "єКнига", яка надає фінансову підтримку вісімнадцятирічним на придбання книг українською мовою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Українського інституту книги.

За три квартали 2025 року державну допомогу отримав 200 281 користувач. Придбано 359 222 книги, що в середньому становить 1 330 книг на день.

Топ-10 книгорозповсюджувачів

ТОВ "Книгарня "Є";

ТОВ "Якабу рітейл";

ДП "КК "Клуб сімейного дозвілля";

ТОВ "Рідіт";ТОВ "Книголенд";

ТОВ "БукЮА";

ФОП Жеретєєв О.В. (сайт Vivat);

ТОВ "Мегого";

ПП "Нові технології";

"Дім книги" (декілька ФОП та ТОВ).

Найпопулярніші видавництва

КСД (Харків);

Vivat (Харків);

BookChef (Київ);

Ранок (Харків);

ВСЛ (Львів);

Видавництво РМ (Київ);

Фоліо (Харків);

Наша Ідеа (Дніпро);

Артбукс (Київ);

Віхола (Київ).

Топ-5 авторів за кількістю проданих книг: Коллін Грувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Вест та Агата Крісті. Разом вони продали 44 763 книги (12,46% від загальної кількості).

Серед українських авторів лідирують:

Володимир Станчишин — 3 719 примірників (4 назви);

Ілларіон Павлюк — 2 100 примірників (3 назви);

Андрій Сем’янків — 1 440 примірників (3 назви).

Як скористатися програмою " єКнига"

У застосунку "Дія" обрати послугу "єКнига";

Відкрити спеціальну віртуальну банківську картку;

Подати заявку. Після схвалення гроші будуть зараховані на картку "Дія".

Кожен учасник програми може отримати 908,4 грн на придбання книг протягом трьох місяців після зарахування коштів. Можна купувати паперові, електронні та аудіокниги у книгарнях-партнерах.

Що читають 18-річні з програмою "єКнига"

"Дія" повідомляє, що за три квартали 2025 року 36% книг, придбаних у рамках програми "єКнига", належали до жанрів Dark Romance та New Adult. Найпопулярнішою авторкою серед учасників програми стала Коллін Гувер.

У рамках програми "єКнига" вже придбано понад 100 000 примірників книг у онлайн- та офлайн-книгарнях. Для зручності у застосунку "Дія" зібрано топ-бестселери, серед яких кожен може обрати свою наступну історію.

Зауважимо, за перші шість місяців дії державної програми "єКнига" українці придбали літератури на понад 91,5 мільйона гривень. Послугою скористалося вже 133 776 молодих читачів.