Из-за обстрелов частично отсутствует электроснабжение в шести областях

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Днепропетровской области, Донецкой области, Запорожской области, Сумской области, Херсонской области и Харьковской области временно остаются без электроснабжения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме по восстановлению электроснабжения всем абонентам.

В Харьковской области в результате удара вражеского дрона ранения получил работник энергетической отрасли. Предоставляется необходимая медицинская помощь.

Сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений, а с 17:00 до 23:00 графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Актуальная информация по ограничениям размещается на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Потребителей призывают по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером, что способствует уменьшению нагрузки на систему.

Напомним, 12 марта из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть общин в Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.