Через обстріли частково відсутнє електропостачання в шести областях

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській області, Донецькій області, Запорізькій області, Сумській області, Херсонській області та Харківській області тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі для відновлення електропостачання всім абонентам.

У Харківській області внаслідок удару ворожого дрона поранення отримав працівник енергетичної галузі. Надається необхідна медична допомога.

Сьогодні з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень, а з 17:00 до 23:00 — графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Актуальна інформація щодо обмежень розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Споживачів закликають за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці та ввечері, що сприяє зменшенню навантаження на систему.

Нагадаємо, 12 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.