Без електропостачання залишилися споживачі у двох областях: графіки відключення світла діятимуть у всіх регіонах України
12 березня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.
Графіки відключень
У Міненерго зауважили, що з 17:00 до 23:00 у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у регіонах.
Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дає змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.