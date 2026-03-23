Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в шести областях: как действуют графики отключения света
23 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.
Графики отключений света
В Минэнерго заметили, что с 17:00 - 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
В то же время потребители призывают бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему
Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.