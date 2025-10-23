Запланована подія 2

Изменения и новые образовательные инициативы: обновлена стратегия финансовой грамотности населения

Государственные учреждения утвердили изменения в дорожную карту имплементации Национальной стратегии развития финансовой грамотности до 2030 года. Обновленная стратегия учитывает современные вызовы, образовательные потребности целевых групп и международный опыт, а также предусматривает новые меры для школьников и предпринимателей с целью повышения уровня осведомленности населения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Финансовая грамотность в Украине

К обновлению документа приняли ряд государственных учреждений, среди которых Национальный банк Украины, Министерство образования и науки, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации и Государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта".

Новая версия стратегии учитывает современные вызовы, образовательные нужды целевых групп, опыт реализации предыдущих инициатив и международную практику. Это позволит более эффективно достигать стратегических целей по росту финансовой грамотности населения Украины.

Какие перемены произошли в стратегии?

Обновленная Национальная стратегия финансовой грамотности предусматривает пересмотр сроков выполнения мер, актуализацию объема работ и уточнение списка ответственных учреждений.

Сроки почти трети мероприятий были изменены из-за недостаточности ресурсов в первый год реализации стратегии, в частности, из-за сокращения финансирования образовательных инициатив и перенаправления средств на приоритетные направления, в частности, связанные с усилением обороноспособности страны.

Кроме того, на основе итогов 2024 г. решено расширить круг задач для некоторых мероприятий, чтобы создавать более эффективные образовательные продукты и охватывать финансовой грамотностью большую часть населения, в частности предпринимателей.

Больше всего изменений претерпел перечень мер по достижению стратегической цели №1 "Качественное базовое финансовое образование", которая в настоящее время имеет самый высокий приоритет.

В программу добавлены два новых мероприятия для школьников: национальный отбор European Money Quiz для детей 13–15 лет и конкурс бизнес-идей среди учащихся 9 классов по курсу "Предпринимательство и финансовая грамотность".

Ранее сообщалось, что Национальный банк, правительственные ведомства и финансовые регуляторы Украины утвердили обновленную "Стратегию развития финансового сектора". Документ определяет общие приоритеты для сохранения макроэкономической стабильности, привлечения инвестиций и последующей интеграции Украины в ЕС.

Автор:
Ольга Опенько