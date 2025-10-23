Зміни та нові освітні ініціативи: оновлено стратегію фінансової грамотності населення

Державні установи затвердили зміни до дорожньої карти імплементації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року. Оновлена стратегія враховує сучасні виклики, освітні потреби цільових груп та міжнародний досвід, а також передбачає нові заходи для школярів і підприємців з метою підвищення рівня фінансової обізнаності населення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансова грамотність в Україні

До оновлення документа долучилися низка державних установ, серед яких Національний банк України, Міністерство освіти і науки, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Нова версія стратегії враховує сучасні виклики, освітні потреби цільових груп, досвід реалізації попередніх ініціатив і міжнародну практику. Це дозволить ефективніше досягати стратегічних цілей зі зростання фінансової грамотності населення України.

Які зміни відбулися в стратегії?

Оновлена Національна стратегія фінансової грамотності передбачає перегляд строків виконання заходів, актуалізацію обсягу робіт та уточнення списку відповідальних установ.

Строки майже третини заходів були змінені через недостатність ресурсів у перший рік реалізації стратегії, зокрема через скорочення фінансування освітніх ініціатив та перенаправлення коштів на пріоритетні напрями, зокрема пов’язані з посиленням обороноздатності країни.

Крім того, на основі підсумків 2024 року вирішено розширити коло завдань для деяких заходів, щоб створювати більш ефективні освітні продукти та охоплювати фінансовою грамотністю більшу частину населення, зокрема підприємців.

Найбільше змін зазнав перелік заходів для досягнення стратегічної цілі №1 "Якісна базова фінансова освіта", яка нині має найвищий пріоритет.

До програми додано два нові заходи для школярів: національний відбір European Money Quiz для дітей 13–15 років та конкурс бізнес-ідей серед учнів 9 класів за курсом "Підприємництво і фінансова грамотність".

Раніше повідомлялось, що Національний банк, урядові відомства та фінансові регулятори України затвердили оновлену "Стратегію розвитку фінансового сектору". Документ визначає спільні пріоритети для збереження макроекономічної стабільності, залучення інвестицій та подальшої інтеграції України в ЄС.