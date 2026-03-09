Изъятие активов РФ на 2,2 млрд грн: почти 1600 вагонов агрессора будут работать на Украину

Украина конфисковала 1592 вагона, стоимостью около 2,2 млрд грн, принадлежавших подсанкционным российским компаниям. Они находятся в рабочем состоянии и смогут использоваться до конца их срока эксплуатации для грузовых перевозок, в том числе военных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Эти вагоны принадлежали резидентам РФ, среди которых государственная корпорация "ВЭБ. РФ", "ВЕБ-Лизинг", "Государственная транспортная лизинговая компания" и "Норд", являющаяся дочерней структурой "Сбербанк Лизинг".

До 2022 года эти компании осуществляли перевозки по территории Украины и стран Европейского Союза, но после начала боевых действий техника осталась на нашей территории и была арестована. Конфискация состоялась согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено в действие в качестве президента и утверждено соответствующим с аконом.

В настоящее время в ряд принял решение назначить Фонд государственного имущества органом управления этим активом . Следующим этапом станет передача вагонов в непосредственное пользование "Укрзализныци".

"Этим решением мы запускаем механизм изъятия имущества агрессора и его дальнейшего использования" , - отметила Свириденко.

Она подчеркнула, что работа с международными партнерами продолжается, чтобы обеспечить ответственность врага за нанесенный ущерб. Конфискованные активы должны работать на восстановление и восстановление Украины.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства имущества АО "Авиакор - авиационный завод", входящего в оборонный сектор России и обеспечивающего техническую поддержку агрессии против Украины.