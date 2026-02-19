Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина конфисковала активы российского авиационного завода: решение ВАКС

АН-140
Конфискованы комплектующие к самолетам АН-140 / Укринформ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства имущества АО "Авиакор — авиационный завод", которое входит в оборонный сектор России и обеспечивает техническую поддержку агрессии против Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст .

18 февраля 2026 г. судьями ВАКС было принято решение о применении санкции, предусмотренной Законом Украины "О санкциях".

Исковое заявление подало Министерство юстиции Украины с целью изъятия активов предприятия-агрессора в пользу государства.

По решению суда были конфискованы запчасти для самолета АН-140, ориентировочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона долларов США.

Чем известен "Авиакор"

АО "Авиакор – авиационный завод" является одним из самых мощных авиастроительных предприятий РФ. Он специализируется на авиастроении, капитальном ремонте и обслуживании военных и гражданских самолетов, производстве комплектующих.

Предприятие входит в предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ и осуществляет материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии против Украины путем модернизации, обслуживания и ремонта военных самолетов.

Напомним, в 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации санкционных активов составили 2,5 млрд. гривен .

Автор:
Татьяна Бессараб