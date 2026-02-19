Украина конфисковала активы российского авиационного завода: решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Минюста о взыскании в доход государства имущества АО "Авиакор — авиационный завод", которое входит в оборонный сектор России и обеспечивает техническую поддержку агрессии против Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минюст .

18 февраля 2026 г. судьями ВАКС было принято решение о применении санкции, предусмотренной Законом Украины "О санкциях".

Исковое заявление подало Министерство юстиции Украины с целью изъятия активов предприятия-агрессора в пользу государства.

По решению суда были конфискованы запчасти для самолета АН-140, ориентировочная стоимость которых составляет 1,5 миллиона долларов США.

Чем известен "Авиакор"

АО "Авиакор – авиационный завод" является одним из самых мощных авиастроительных предприятий РФ. Он специализируется на авиастроении, капитальном ремонте и обслуживании военных и гражданских самолетов, производстве комплектующих.

Предприятие входит в предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ и осуществляет материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии против Украины путем модернизации, обслуживания и ремонта военных самолетов.

Напомним, в 2025 году поступления в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии от реализации санкционных активов составили 2,5 млрд. гривен .