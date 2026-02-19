Запланована подія 2

Україна конфіскувала активи російського авіаційного заводу: рішення ВАКС

АН-140
Конфісковано комплектуючі до літаків АН-140 / Укрінформ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід держави майна АТ “Авіакор – авіаційний завод”, яке входить до оборонного сектору Росії та забезпечує технічну підтримку агресії проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мін’юст.

18 лютого 2026 року суддями ВАКС було ухвалено рішення про застосування санкції, передбаченої Законом України "Про санкції".

Позовну заяву подало Міністерство юстиції України з метою вилучення активів підприємства-агресора на користь держави.

За рішенням суду було конфісковано запчастини для літака АН-140 орієнтовна вартість яких складає 1,5 мільйони доларів США.

Чим відомий "Авіакор"

АТ "Авіакор – авіаційний завод" є одним із найпотужніших авіабудівних підприємств РФ. Він спеціалізується на авіабудуванні, капітальному ремонті та обслуговуванні військових та цивільних літаків, виробництву комплектуючих.

Підприємство входить до підприємств оборонно-промислового комплексу РФ та здійснює матеріально-технічне забезпечення збройної агресії проти України, шляхом модернізації, обслуговування та ремонту військових літаків.

Нагадаємо, у 2025 році надходження до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії від реалізації санкційних активів склали 2,5 млрд гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб