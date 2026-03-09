Вилучення активів РФ на 2,2 млрд грн: майже 1600 вагонів агресора працюватимуть на Україну

Україна конфіскувала 1592 вагони,вартістю близько 2,2 млрд грн, що належали підсанкційним російським компаніям. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Ці вагони належали резидентам РФ, серед яких державна корпорація "ВЕБ. РФ", "ВЕБ-Лізинг", "Державна транспортна лізингова компанія" та "Норд", що є дочірньою структурою "Сбєрбанк Лізинг".

До 2022 року ці компанії здійснювали перевезення територією України та країн Європейського Союзу, але після початку бойових дій техніка залишилася на нашій території та була арештована. Конфіскація відбулася згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке було введене в дію указом президента та затверджене відповідним законом.

Наразі уряд прийняв рішення призначити Фонд державного майна органом управління цим активом. Наступним етапом стане передача вагонів у безпосереднє користування "Укрзалізниці".

"Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання", — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що робота з міжнародними партнерами триває, щоб забезпечити відповідальність ворога за завдані збитки. Конфісковані активи повинні працювали на відбудову та відновлення України.

Нагадаємо, у лютому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід держави майна АТ "Авіакор – авіаційний завод", яке входить до оборонного сектору Росії та забезпечує технічну підтримку агресії проти України.