Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Вилучення активів РФ на 2,2 млрд грн: майже 1600 вагонів агресора працюватимуть на Україну

вагони
Україна конфіскувала майже 1600 вагонів, які належали російським компаніям / Freepik

Україна конфіскувала 1592 вагони,вартістю близько 2,2 млрд грн, що належали підсанкційним російським компаніям. Вони у робочому стані і зможуть використовуватися до кінця їхнього терміну експлуатації для вантажних перевезень, у тому числі військових. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Ці вагони належали резидентам РФ, серед яких державна корпорація "ВЕБ. РФ", "ВЕБ-Лізинг", "Державна транспортна лізингова компанія" та "Норд", що є дочірньою структурою "Сбєрбанк Лізинг".

До 2022 року ці компанії здійснювали перевезення територією України та країн Європейського Союзу, але після початку бойових дій техніка залишилася на нашій території та була арештована. Конфіскація відбулася згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, яке було введене в дію указом президента та затверджене відповідним законом.

Наразі уряд прийняв рішення призначити Фонд державного майна органом управління цим активом. Наступним етапом стане передача вагонів у безпосереднє користування "Укрзалізниці".

"Цим рішенням ми запускаємо механізм вилучення майна агресора та його подальшого використання", — зазначила Свириденко.

Вона наголосила, що робота з міжнародними партнерами триває, щоб забезпечити відповідальність ворога за завдані збитки. Конфісковані активи повинні працювали на відбудову та відновлення України.

Нагадаємо, у лютому Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід держави майна АТ "Авіакор – авіаційний завод", яке входить до оборонного сектору Росії та забезпечує технічну підтримку агресії проти України.

Автор:
Тетяна Ковальчук