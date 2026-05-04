Jindal Steel достигла рекордных показателей производства стали в 2026 году

Индийская компания Jindal Steel в четвертом квартале 2026 финансового года увеличила производство стали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,65 млн т.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет BigMint.

В целом по итогам 2026 финансового года производство компании выросло на 14% до 9,25 млн т, а продажи — на 9% до 8,7 млн т. Все эти показатели стали новыми историческими максимумами для индийского металлургического гиганта.

Причины производственного рекорда

Главным фактором успеха явилось масштабное расширение технических мощностей в течение отчетного периода.

Ключевые факторы роста:

Запуск конвертеров: в четвертом квартале приступили к работе два новых конвертера BOF2 и BOF3 совокупной мощностью 6 млн т в год.

Увеличение мощностей: благодаря новому оборудованию общие возможности Jindal Steel по производству стали выросли до 15,6 млн т в год.

Инвестиции в новые заводы: в прошлом году компания вложила около 169 млн. долларов в строительство предприятия в Западной Бенгалии, что добавило еще 0,6 млн. тонн мощностей ежегодно.

В то же время, немецкая группа Thyssenkrupp приостановила переговоры с Jindal Steel по продаже своего сталелитейного подразделения из-за разногласий в оценке инвестиций и стоимости энергоносителей.

Напомним, ArcelorMittal произвел 13,3 млн т стали в первом квартале. Глобальная корпорация ArcelorMittal в начале 2026 г. смогла нарастить выплавку стали на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако если сравнивать с прошлым годом, объемы производства компании все еще демонстрируют сокращение на 10,1%.