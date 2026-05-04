Jindal Steel досягла рекордних показників виробництва сталі у 2026 році

Індійська компанія Jindal Steel у четвертому кварталі 2026-го фінансового року збільшила виробництво сталі на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 2,65 млн т.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише BigMint.

Загалом за підсумками 2026-го фінансового року виробництво компанії зросло на 14% до 9,25 млн т, а продажі — на 9% до 8,7 млн т. Усі ці показники стали новими історичними максимумами для індійського металургійного гіганта.

Причини виробничого рекорду

Головним чинником успіху стало масштабне розширення технічних потужностей протягом звітного періоду.

Ключові фактори зростання:

Запуск конвертерів: у четвертому кварталі розпочали роботу два нових конвертери BOF2 та BOF3 сукупною потужністю 6 млн т на рік.

Збільшення потужностей: завдяки новому обладнанню загальні можливості Jindal Steel із виробництва сталі зросли до 15,6 млн т на рік.

Інвестиції у нові заводи: торік компанія вклала близько 169 млн доларів у будівництво підприємства у Західній Бенгалії, що додало ще 0,6 млн т потужностей щорічно.

Водночас німецька група Thyssenkrupp призупинила переговори з Jindal Steel щодо продажу свого сталеливарного підрозділу через розбіжності в оцінці інвестицій та вартості енергоносіїв.

Нагадаємо, ArcelorMittal виробив 13,3 млн т сталі у першому кварталі. Глобальна корпорація ArcelorMittal на початку 2026 року змогла наростити виплавку сталі на 3,9% порівняно з попереднім кварталом. Проте, якщо порівнювати з минулим роком, обсяги виробництва компанії все ще демонструють скорочення на 10,1%.