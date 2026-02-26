Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,23

43,15

EUR

51,31

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин готовится к весенним паводкам: какие регионы в зоне риска

наводнение
Правительство готовится к весенним паводкам / Freepik

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела координационное совещание по вопросам готовности к сезонному повышению уровня воды. Сложная ситуация в конце марта может быть в центральных областях, Карпатском регионе и Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина.

В заседании приняли участие руководители Министерства развития общин, МВД, Минсоцполитики и ГСЧС.

Согласно метеорологическим данным, в ряде регионов Украины паводки начнутся в конце марта.

"По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность, прежде всего, касается этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области", — говорится в сообщении.

Меры реагирования

Во всех областях Украины работают ситуационные центры. Взаимодействие между областными военными администрациями и ГСЧС базируется на круглосуточном обмене данными о состоянии водных объектов. Свириденко выдала поручение сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий паводков.

"Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплаты денежной помощи, в том числе на оздоровление детей, и дополнительной поддержки уязвимых групп", - отметила премьер.

Напомним, в апреле 2023 года 900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также залило 225 домов, из них – 187 дачных. Сезонное повышение уровня воды было зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.

Автор:
Татьяна Ковальчук