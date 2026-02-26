Кабмин готовится к весенним паводкам: какие регионы в зоне риска

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела координационное совещание по вопросам готовности к сезонному повышению уровня воды. Сложная ситуация в конце марта может быть в центральных областях, Карпатском регионе и Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Секретариата Кабмина.

В заседании приняли участие руководители Министерства развития общин, МВД, Минсоцполитики и ГСЧС.

Согласно метеорологическим данным, в ряде регионов Украины паводки начнутся в конце марта.

"По прогнозам, в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта. Потенциальная опасность, прежде всего, касается этих регионов. Сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области", — говорится в сообщении.

Меры реагирования

Во всех областях Украины работают ситуационные центры. Взаимодействие между областными военными администрациями и ГСЧС базируется на круглосуточном обмене данными о состоянии водных объектов. Свириденко выдала поручение сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий паводков.

"Готовим также механизм поддержки людей и общин в случае подтоплений. Создаем Комиссию по ликвидации последствий, помощи пострадавшим, выплаты денежной помощи, в том числе на оздоровление детей, и дополнительной поддержки уязвимых групп", - отметила премьер.

Напомним, в апреле 2023 года 900 домохозяйств пострадали от подтоплений. Также залило 225 домов, из них – 187 дачных. Сезонное повышение уровня воды было зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг.