Кабмін готується до весняних паводків: які регіони в зоні ризику

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела координаційну нараду з питань готовності до сезонного підвищення рівня води. Складною ситуація наприкінці березня може бути у центральних областях, Карпатському регіоні та на Одещині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Секретаріата Кабміну.

У засіданні взяли участь керівники Міністерства розвитку громад, МВС, Мінсоцполітики та ДСНС.

Згідно з метеорологічними даними, у низці регіонів України паводки розпочнуться наприкінці березня.

"За прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека передусім стосується цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині", — йдеться у повідомленні.

Заходи реагування

В усіх областях України функціонують ситуаційні центри. Взаємодія між обласними військовими адміністраціями та ДСНС базується на цілодобовому обміні даними про стан водних об'єктів. Свириденко видала доручення сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування та ліквідації можливих наслідків паводків.

"Готуємо також механізм підтримки людей і громад у разі підтоплень. Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп", — зазначила прем’єрка.

Нагадаємо, у квітні 2023 року 900 домогосподарств постраждали від підтоплень. Також залило 225 будинків, з них - 187 дачних. Сезонне підняття рівня води було зафіксовано в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг.