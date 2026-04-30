Кабмин оптимизировал Госэкоинспекцию: количество территориальных органов уменьшили

Кабинет министров принял решение об оптимизации структуры Государственной экологической инспекции, сократив количество ее территориальных органов и предельную численность работников. Соответствующее постановление правительство утвердило 29 апреля 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Вместо предыдущей структуры, включавшей 7 территориальных округов и 11 областных органов, сформировано 10 межрегиональных территориальных органов. Речь идет о создании новых округов, в частности, Западного, Северного, Северо-Западного, Подольского и Восточного, путем объединения существующих подразделений и интеграции части из них в уже действующие структуры.

Реформа реализуется в рамках стратегии обновления системы государственного надзора в сфере охраны окружающей среды до 2029 года и соответствующего операционного плана на 2025-2027 годы. Также решение отвечает курсу на сокращение бюрократии и аудиту государственных расходов, определенному указом президента.

В правительстве ожидают, что укрупнение территориальных органов позволит повысить эффективность работы инспекции, снизить административные расходы и усилить ее способность работать в условиях военного положения.

Фактически речь идет о переходе к более централизованной модели контроля с более крупными региональными подразделениями, что должно обеспечить лучшую координацию и использование ресурсов.

Оптимизация структуры Госэкоинспекции направлена на сокращение издержек и повышение эффективности контроля. Для бизнеса это может означать более унифицированные подходы к экологическому надзору.

